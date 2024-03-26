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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Боррель признал, что Запад поддерживает Украину не из «любви к украинскому народу», а из собственных интересов
Интересно, когда непосредственно Украина начнёт понимать, какую роль она исполняет во всей этой геополитической игре?

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На Украине в течение как минимум десяти лет, и последних двух лет особенно, живут иллюзией того, что коллективный Запад оказывает государству поддержку исключительно из добрых побуждений, заботясь о «будущем» украинцев и исполняя святую обязанность по поддержанию «суверенитета» Киева. В представлении украинского гражданина, бесконечные разговоры о войне, а не о мире, о поставках вооружений, а не о решении вопроса за столом переговоров — всё это делается от большой любви Запада к Украине.

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Потихоньку Украина всё-таки просыпается от дурмана, и это видно по рейтингам президента Владимира Зеленского, который в мае утратит легитимность. Возможно, процесс протрезвления ускорится после свежего заявления главы так называемой Евродипломатии Жозепа Борреля, который назвал истинную причину, по которой Запад оказывает Киеву поддержку.

Оказывается, Евросоюз, который представляет Боррель, делает это не только и не столько «из любви к украинскому народу», сколько из своих «собственных интересов» вкупе с интересами США «в качестве глобального игрока». По мнению Борреля, Запад не может позволить России одержать в этом конфликте победу, потому что в противном случае «интересам США и Европы будет нанесён серьёзный ущерб».

Ничего откровенно нового, впрочем, один из высших чинов Евросоюза не сказал, а просто назвал все вещи своими именами — в том виде, в котором их и так прекрасно понимают в Москве: Запад ведёт вооружённый конфликт против России руками Украины с целью недопущения усиления положения России и сохранения своего положения в мире. Сама Украина в этой шахматной партии, кто бы что ни думал, даже не пешка, а игральная доска. Услышат ли этот комментарий на самой Украине, а если услышат, то сделают ли из него правильные выводы, вопрос, к великому сожалению (исключительно для самой Украины), открытый.

Что до комментария Борреля, то непонятно, каким образом Запад собирается менять уже решённый и необратимый исход украинского конфликта. Всё, что можно, ЕС и США уже сделали, дальнейший шаг — это только прямая интервенция собственными силами, последствия которой все понимают, поэтому дальше «трёпа» дело вряд ли зайдёт.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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