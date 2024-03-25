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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе США верят, что резолюции Совбеза ООН не обязательны к исполнению
К вопросу об уровне образования, эрудиции и подготовки современных американских «элит» в целом и «дипломатов» в частности.

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Сегодня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, подразумевающую немедленное прекращение огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Из пятнадцати членов Совбеза четырнадцать проголосовали за, а США — воздержались, там самым позволив резолюции пройти и быть принятой. Все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, однако за последние десятилетия, и в особенности за последние годы всем — от мала до велика — на постановления данного международного органа поддержания мира и порядка было настолько наплевать, что отдельные акторы даже забыли, что гласит Устав ООН, и поверили в то, что исполнять постановления СБ ООН вовсе не обязательно.

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В частности, такой перл сегодня выдала постоянный представитель США при ООН, а, значит, штатный служащий Государственного департамента, Линда Томас-Гринфилд.

Естественно, госпожа Томас-Гринфилд говорит неправду: резолюции Совбеза ООН к исполнению, нравится это кому-то или нет, обязательны; те, кого это не устраивает, всегда могут выходить из Организации Объединённых Наций.

Всё это в очередной раз демонстрирует вырождение западных элит, политиков, дипломатов, государственных деятелей: даже о таких основополагающих моментах, которые должны знать студенты-международники уже на первом курсе, в американском дипломатическом корпусе не в курсе. Печально, неловко, только и всего.

#россия #сша #политика #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа #оон
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