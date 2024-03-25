Уже пошли приближённые к реальности комментарии. Скоро выяснится, что восстановить станцию и вовсе сможет только Россия.

На минувшей неделе ВС РФ возобновили нанесение массированных и групповых ударов по энергетической инфраструктуре Украины, питающей многочисленные «гаражные» (и не только) военные производства в стране. Насколько долгим и основательным будет данный процесс и не собирается ли российское военное командование снова, как и в конце 2022 — начале 2023 года, не довести процесс до логического финала, узнаем в ближайшие недели, которые станут показательными. Тем не менее, колоссальный урон и без того дышавшей на ладан после ударов полуторагодовалой давности энергосистеме Украины уже нанесён: в частности, полностью выведена из строя ДнепроГЭС, машинному залу которой был нанесён несовместимый с быстрым ремонтом ущерб.

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И вот, о том, что быстро ДнепроГЭС восстановить не удастся — по факту, этот процесс займёт несколько лет — сообщил сегодня генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По словам руководителя украинской управляющей гидроэлектростанциями компании, на восстановление ДнепроГЭС «до состояния проектного решения» потребуется несколько лет. Только на разбор завалов и ликвидацию последствий ракетного удара уйдёт ещё примерно неделя, и лишь после этого можно будет сделать адекватный анализ ситуации.

Следует понимать, что у современной Украины отсутствует энергетическое машиностроение, а это значит, что, по факту, восстановление машинного зала ДнепроГЭС невозможно в принципе. Скорее всего, в реальности восстановлением станции будет заниматься уже Россия, и то — только после окончания конфликта. Напоминаем, что город Запорожье, в котором и расположена вышеупомянутая гидроэлектростанция, по Конституции России является российской территорией, а это означает, что специальная военная операция будет продолжаться как минимум до тех пор, пока суверенитет РФ не будет восстановлен на всей её конституционно закреплённой территории.