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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС пока не рассматривает новые антироссийские санкции
А у ЕС что, ещё есть, куда собственные ноги простреливать?

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Казалось бы, своими незаконными односторонними антироссийскими рестрикциями Евросоюз больше навредил сам себе: европейские товары на российский рынок поступать продолжают, причём в первую очередь усилиями самих европейских производителей, а вот российские энергоресурсы в Европу — нет. Санкционировать больше, по большому счёту, давным-давно уже нечего, поэтому сегодняшний комментарий главы МИД Венгрии Петера Сийярто об очередном пакете незаконных антироссийских рестрикций звучит логично.

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По словам Сийярто, в Евросоюзе «пока» не рассматривают возможный четырнадцатый пакет антироссийских рестрикций.

Поскольку свободных средств в ЕС, кто бы что ни думал про бесконечное богатство «райского сада», нет и никогда толком не было, то сегодня в европейских столицах всё громче звучат заявления о необходимости конфискации (читай — кражи) российских замороженных резервов на 300 миллиардов долларов.

Две вещи, которые пока сдерживают еврофунционеров от этой глупости — это, во-первых, страх перед тем, что Россия в ответ конфискует европейский капитал на значительно большую сумму, чем $300 миллиардов, а во-вторых, реакция стран глобального Юга, которые тут же начнут выводить свои деньги из западных банков и прочих связанных с ними структур. Ведь только инфантильным людям непонятно, что сегодня одно государство «прессуют» за специальную военную операцию, а завтра любой другое будут «прессовать» по любой другой надуманной причине, которая Европу совершенно не должна касаться.

#россия #политика #санкции #экономика #евросоюз #венгрия
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