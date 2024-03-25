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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ракетными ударами в аэропорту Киева были поражены два ЗРК Patriot — СМИ
Не путать с батареями.

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Около двух с половиной часов назад по объектам в Киеве и, как сообщается, в киевском аэропорту «Жуляны» были нанесены удары гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Учитывая, что самые современные из числа стоящих на вооружении в России гиперзвуковые средства поражения никто просто так применять бы не стал, логично предположить, что цель удара была крайне важной и чувствительной.

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Хотя Минобороны России и опубликовало сводку о ведении специальной военной операции на Украине за последние сутки, но конкретно удар по Киеву в ней не фигурировал. Поэтому там, где отсутствуют официальные сведения, на помощь приходят средства массовой информации, обладающие информаторами из числа военных.

Так, агентство ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что ракетным ударом сегодня в киевском аэропорту «Жуляны» были поражены два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot производства США.

Необходимо понимать, что на данный момент известно именно о поражении этих комплексов. Насколько масштабным является поражение, неясно. Зато ясно, что системы Patriot у Киева на вес золота: вышибаются они российской армией регулярно, всё сильнее и сильнее оголяя воздушное пространство над Украиной. Что, впрочем, не мешает украинским военным ведомствам делать никем уже давно всерьёз не воспринимаемые заявления о рекордных количествах сбиваемых ракет, причём даже тех, которые сбить в принципе невозможно (гиперзвук).

#россия #украина #политика #боевые действия #patriot
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