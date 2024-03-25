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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» арестованы до 22 мая
На время, пока идёт следствие.

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При всей бесчеловечности произошедшего 22 марта 2024 года террористического акта в «Крокус Сити Холле», приведшего к гибели более 130 человек, тем самым ставшего самым кровавым после Беслана актом террора в истории современной России, с точки зрения организации это была хорошо спланированная операция. По предварительным данным, организаторы теракта разместили на территории России, причём, возможно, даже в Москве, тайник с оружием, выдали себя за представителей ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация), сумели доставить в РФ как минимум двух завербованных исполнителей теракта и сподвигнуть их на преступление, за совершение которого они будут до конца жизни гнить в тюрьме строжайшего режима.

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Сейчас перед следствием стоит сложнейшая задача: собрать кусочки пазла воедино, выйти на организаторов и заказчиков террористического акта. Несмотря на то, что террористы рвали когти с места преступления в направлении Украины, для обвинения украинских спецслужб в участии в этом теракте данного обстоятельства, как вы понимаете, мало — поэтому, собственно, никто из представителей российской власти никого пока ни в чём не обвиняет.

Всех четверых непосредственных исполнителей теракта, которые стреляли в беззащитных мирных людей, поймали и задержали, и вчера вечером они были доставлены в Москву. Басманный суд Москвы заключил террористов под стражу до 22 мая. По всей видимости, за два месяца российские следственные органы планируют распутать этот клубок.

#россия #политика
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