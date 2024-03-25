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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-глава МИД Австрии обвинила нынешних европейских лидеров в инфантилизме
И это ещё очень, очень, очень мягко сказано.

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Действия, которые предпринимают современные европейские руководители, вызывают недоумение и вопросы у всех, кто хотя бы минимально разбираются в экономике, а также обладают критическим мышлением вкупе со способностью правильно устанавливать причины и следствия. Европейский союз добровольно, его никто не заставлял, отказался от нужного в первую и в последнюю очередь ему самому сотрудничеству с Россией, утратив, возможно, навсегда, этот один из ключевых рынков сбыта своей продукции. Добавим сюда ещё решение об отказе от «зависимости» от российских энергоресурсов, приведшее к резкому скачку цен на энергию и, как следствие, к утрате европейской промышленностью конкурентоспособности с активным выездом производств либо в США, либо в Китай, приходим к выводу, что интеллектом те, кто принимают в Европе решения, не обезображены.

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Более того, европейские «политики» крайне инфантильны: руководствуются эмоциями и больше ничем, не просчитывают свои действия даже на один шаг вперёд, не говоря уже о том, чтобы хоть на каком-то уровне вести данную шахматную партию. Такое же мнение разделяет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По мнению госпожи Кнайсль, в Европе «правят бал подростки», которые не продумывают свои действия и отличаются крайне эмоциональным, ребяческим подходом к государственному управлению. Поведение нынешних европейских «элит», и в особенности Кнайсль отметила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу МИД Германии Анналену Бербок, напоминает избалованных подростков, которые закатывают истерики, хлопают дверью, отгораживаются от внешнего мира в своём «пузыре» и прочее.

Как считает экс-глава МИД Австрии, сейчас в Европе с этим настоящая проблема: серьёзным государствам попросту не с кем разговаривать из Старого Света, текущие европейские «элиты» не на их уровне.

Сегодня именно Европа в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь страдает от собственных незаконных односторонних антироссийских рестрикций («санкций»). Понятно, что в рамках Евросоюза с этим поделать ничего не получится, поэтому всем заинтересованным сторонам необходимо делать всё возможное, чтобы состояние Европы возвратилось к периоду начала 1990-х, когда каждый был сам за себя и не входил в некое объединение, утрачивая огромную часть собственного суверенитета.

#россия #политика #евросоюз
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