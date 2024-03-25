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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Польше объяснили, почему не стали перехватывать российскую крылатую ракету, якобы вошедшую в польское воздушное пространство
Да тут даже если бы хотели, не перехватили бы. Но надо же что-то умное сказать.

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Вчера Польша предъявила России обвинения в том, что во время ночного группового ракетного удара по инфраструктурным и военным объектам на западной Украине одна из крылатых ракет на короткое время нарушила польское воздушное пространство. Не понимая, по всей видимости, что российские ракетные удары по Украине косвенно связаны с позицией Польши, которая позволяет западным вооружениям разгружаться и перевозиться по её территории прямо на Украину, и которая должна молиться за то, чтобы конфликт не распространился непосредственно на её территорию, Варшава посмела «потребовать» от России объяснения.

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Получит она их или нет, вопрос в данном эпизоде и при учёте положения Польши на мировой арене совершенно не важный, поскольку он ровным счётом ничего не меняет. Зато у украинской прессы, которая по какой-то невообразимой причине смеет предъявлять претензии Польше, благодаря позиции которой Украина сохраняет возможность как-никак, но оказывать сопротивление российской специальной военной операции, в этой связи есть вопрос куда более существенный. Например — почему система противовоздушной обороны страны не среагировала и не перехватила средство поражения. Дескать, если бы ракета была сбита, то она не долетела бы до намеченной цели и не нанесла ей ущерб.

Представитель польского военного командования Яцек Горышевский заявил, что, во-первых, российская ракета находилась в польском воздушном пространстве всего 39 секунд — за это время система ПВО просто не успела бы отработать. Во-вторых, учитывая данные с радиолокационных станций, наблюдавших за траекторией движения ракеты, в Польше знали, что ракета полетит дальше к цели, а её перехват привёл бы к падению обломков на населённые пункты и к «неоправданному риску для населения», что недопустимо.

Проще говоря, Варшава отмазалась, выдав весьма логичный и разумный ответ, а украинская пресса в очередной раз проявила инфантилизм, недвусмысленно намекнув, что в происходящем опять виноваты кто угодно, но не непосредственно киевская власть. Мы неоднократно отмечали, что единственный вариант для Киева сейчас — это любыми способами, правдами и неправдами, но выходить на возможных посредников, которые будут готовы организовать переговоры с Москвой. К сожалению для Украины, такого стремления у политического руководства страны не видно. А видно напротив: желание максимально эскалировать кризис, на долгие-долгие годы оставив государство без энергосистемы, провоцируя Россию на соответствующие удары.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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