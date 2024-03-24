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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена ТЭЦ и все трансформаторные подстанции
Восстановление всего этого, понятное дело, это вопрос даже не среднесрочной перспективы.

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На этой неделе ВС РФ возобновили нанесение ракетных ударов по объектам энергетики Украины. В пятницу был нанесён массированный удар, сегодня — групповой (на один уровень ниже массированного). Основной ущерб был нанесён в пятницу, и львиную его долю приняла на себя энергосистема Харькова.

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Изображение: одна из электроподстанций Харькова после ракетного удара ВС РФ 22 марта 2024 года.

Ущерб харьковской энергосистеме был нанесён колоссальный: в первый день город был полностью обесточен, и на сегодняшний день лишь примерно треть города подключается к электричеству по аварийному графику по резервным линиям. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в ходе российских ракетных ударов была разрушена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), а также все городские трансформаторные подстанции.

«Ремонтные бригады работают, но очень серьёзные разрушения. Ответа на вопрос, как долго будут идти восстановительные работы, нет», — заявил Терехов.

Отметим, что в рамках новых ударов по энергосистеме Украины ВС РФ бьют непосредственно по объектам генерации электричества — машинным залам электростанций, — а их восстановить, как вы понимаете, не имея для этого ни средств, ни промышленных возможностей, нереально, тем более в сжатые сроки. Скорее всего, энергетика Украины будет восстанавливаться уже только после окончания боевых действий, которые ещё непонятно, когда закончатся, и то — только на территориях, которые отойдут России. Тем, кто по наивности или по незнанию матчасти считают, что восстановить генерирующие мощности можно сравнительно быстро, советуем вспомнить восстановление машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС, занявшее больше пяти лет. И это при условии, что у России возможности для восстановления энергетики имеются.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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