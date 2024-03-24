Войска очень быстро будут отправлены обратно. В понятном виде.

Провал украинского проекта, который страны коллективного Запада активно взращивали с 2014 года, а до этого и вовсе с 2004 года, сегодня очевиден всем, кто способны хотя бы минимально анализировать происходящие события. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто входит в их число, поэтому сегодня в эфире радиостанции Kossuth он заявил, что сейчас в Евросоюзе паника, а европейские политики охвачены «военным психозом».

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Данный психоз, отметил Сийярто, заключается в том, что руководители многих стран Евросоюза превратили украинский конфликт в свой личный проект, начинают «терять здравый смысл» и полностью подавляют любые голоса мира. Из-за этого в конечном счёте, считает глава МИД Венгрии, они могут действительно решиться на отправку войск на Украину с целью спасения ситуации.

При этом, справедливо отметил Сийярто, объятые психозом европейские лидеры слишком сильно злоупотребляют своим членством в НАТО, постоянно ссылаясь на пятую статью Устава Североатлантического альянса. Мы уже неоднократно отмечали, что пятая статья Устава НАТО постоянно неверно толкуется: она не подразумевает немедленного обязательного коллективного военного ответа на агрессию против того или иного члена альянса, а обязывает страны-члены собраться и обсудить ситуацию, выработав план её решения.

Заигрывание с войной, заявил глава венгерского политического ведомства, очень опасно, поскольку может привести к конфликту с Россией, который автоматически превратится в Третью мировую войну со всеми вытекающими из этого последствиями.

По-хорошему, конечно, всех поджигателей конфликта на Западе надо отстранять от должностей, пока они не сорвались с цепи и не привели свои государства к катастрофе так же, как это сделало полностью утратившее связь с реальностью руководство Украины.