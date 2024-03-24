Цель удара достигнута.

Сегодня ночью ВС РФ продолжили возобновлённую в минувшую пятницу операцию по лишению Украины энергетического потенциала. Энергия, как известно, это всё, и без неё невозможно ни производить беспилотники, ни осуществлять подвоз боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Почему вся соответствующая инфраструктура на Украине не была «вынесена» в первые же дни специальной военной операции, это вопрос дискуссионный: мы склоняемся к мысли, что во время начала конфликта теплилась надежда на то, что его удастся быстро решить дипломатическим способом. Теперь же ставки подняты до небес, и время для сантиментов закончилось.

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Согласно официальной сводке Минобороны России, удар носил статус группового, а целями удара стали объекты электроэнергетики, газодобывающей отрасли, места сборки и испытаний безэкипажных катеров. Как уточняет российское оборонное ведомство, в результате удара нарушена работа украинской промышленности, осуществлявшей выпуск и ремонт вооружений, военной техники и боеприпасов. Кроме того, уничтожена техника и боеприпасы, переданные Киеву из стран-членов НАТО. Таким образом, цель удара в МО РФ считают достигнутой.

Отметим, что основной удар сегодня ночью приходился по целям на западе Украины. Туда «прилетает» нечасто, но очень метко. С украинской стороны сообщается о повреждении целого ряда объектов «Нафтогаза». То есть, Киев подтверждает, что ВС РФ действительно наносили удары по газодобывающей отрасли. И это уже серьёзно: раньше ударов по энергетике такого уровня российская армия не наносила.

Будет ли продолжение, неизвестно, но очевидно одно: если в план Генштаба ВС РФ действительно входит создание «санитарной зоны», позволяющей обеспечить безопасность российских регионов от украинских обстрелов, то нужно вести масштабное наступление. А вести его нужно только после соответствующей ракетной и артиллерийской подготовки вкупе с «выносом» энергосистемы оппонента, дабы максимально затруднить подвоз резервов, работу подпольщиков и в целом тех, кто могут помешать ВС РФ осуществить план.