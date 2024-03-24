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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эксперт Меркурис: российская армия на сегодняшний день самая мощная и опытная в мире
Комментарии о том, что ВС РФ «вторая по силе армия на Украине» эксперт считает бредом высшей пробы.

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На протяжении практически всей специальной военной операции от западных функционеров, в том числе находящихся на крайне высоких постах в государственной иерархии, мы слышим комментарии о том, что ВС РФ в этом конфликте слабо себя показали, продемонстрировали слабый боевой дух, низкий уровень слаженности, а используемые вооружения и вовсе доставались чуть ли не из музеев. Слушать такие заявления было и два года назад смешно, сейчас же такие комментарии вызывают вопросы относительно психического и умственного состояния тех, кто их озвучивает, ведь если российская армия так «слаба», то почему она демилитаризовала уже три армии ВСУ, перебила тысячи, тысячи и ещё раз тысячи единиц украинской военной техники, огромная, если не львиная доля которой была поставлена Киеву из стран Восточной Европы и уже непосредственно с Запада, вызвав тем самым на этом Западе колоссальную панику?

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Обсудить эту тему решили авторы и ведущие подкаста The Duran Александр Меркурис и Алекс Кристофору. Они отметили, что попытки западных политиков и СМИ раскручивать миф о слабости российских вооружённых сил при полном непонимании российской стратегии в данном конфликте уже сыграли с Украиной злую шутку: затянули конфликт на вере в то, что «Киев вот-вот, и победит», при том, что такой возможности у Киева даже теоретически не было.

Кроме того, Меркурис отметил, что российский военно-промышленный комплекс сегодня по всем параметрам, по всей номенклатуре, за вычетом, пожалуй, производства боевых самолётов, превосходит совокупный военно-промышленный комплекс стран коллективного Запада. И это подтверждают в том числе западные СМИ и политики.

Наконец, Меркурис добавил, что на сегодняшний день только ВС РФ обладают опытом ведения современных боевых действий, так что при учёте всех критериев российская армия может считаться самой мощной и боеготовой в мире.

«Европейцы не готовы к участию в боевых действиях на Украине, но при этом они требуют, чтобы Украина сделала то, к чему они сами не готовы: мобилизовать молодёжь и отправить их сражаться с однозначно самой мощной армией в мире. Китайская армия больше (в количестве военнослужащих), американская армия не столь крупная, как китайская, но не обладает тем уровнем боевого опыта и не обладает вооружениями в том масштабе, которым довольствуются ВС РФ. Может, с течением времени они смогут сравниться или превзойти русских, но в этот момент времени российская армия самая мощная в мире: она значительно мощнее украинской и значительно мощнее любой из европейских», — справедливо отметил Меркурис.

По мнению Меркуриса, требования, исходящие от политиков коллективного Запада в отношении Украины по продолжению оказания сопротивления ВС РФ глубоко циничны и бесчеловечны, потому что они (западные политики) прекрасно понимают, что происходит.

«Это настолько цинично, настолько жестоко, что у меня нет слов», — заключил эксперт.

Следует отметить, что соответствующий подкаст публикуется в период, когда ВС РФ пусть и медленно, но уверенно наступают на линии боевого соприкосновения, отодвигая её дальше. И на данный момент никакие попытки украинского военного командования сдержать продвижение, включая попытки вынудить ВС РФ отвести часть войск на подавление групп ВСУ на Белгородском направлении, не дают практически никакого эффекта.

#россия #украина #политика #боевые действия
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