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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ сочли подозрительными попытки США выгораживать Украину по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
Подозрительным этот беспредел сочли не только в МИД РФ, но и в российском обществе вообще.

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Как вы помните, не успели российские спецслужбы ещё даже поймать террористов, устроивших в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» самый кровавый со времён Беслана террористический акт в России, как страны коллективного Запада во главе с США принялись крутить шарманку с версией про террористов из ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация), сразу отметая версию про вовлечённость Украины в той или иной степени.

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В этой связи следует держать в уме тот момент, что непосредственно исполнителями террористического акта действительно могли быть боевики именно вышеуказанной запрещённой в РФ террористической организации. Но, как вы прекрасно понимаете, исполнители — это лишь пешки, расходники. Главное — кто заказчик. Сейчас российские следственные органы, собственно, и занимаются выяснением всей цепочки. Неизвестно, сколько времени займёт следствие и к каким выводам оно придёт, но косвенные признаки (попытка бежать в сторону Украины, исполнение теракта за деньги, а не за идею) слишком подозрительные и явно ведут к спецслужбам сопредельного государства.

Вероятнее всего, в тех же США все всё прекрасно понимают, поэтому то и дело выгораживают Киев, заявляя, что не располагают никакими подтверждениями участия украинской стороны в террористическом акте, и раскручивая версию про ИГИЛ как основную. Даже при выражении соболезнований официальный Белый дом не преминул указать на то, что ответственность за теракт взяла на себя именно эта международная террористическая организация.

В МИД России, впрочем, такие комментарии западных политических деятелей считают подозрительными. Так, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что до тех пор, пока идёт следствие по теракту в «Крокус Сити Холле», любые исходящие из Вашингтона фразы, оправдывающие Украину, должны рассматриваться «как улика».

Ещё раз отмечаем, что следствие продолжается: официально никто никого пока ни в чём не обвинил. Впрочем, если будет установлено, что заказчиками террора являются украинские специальные службы, то наверняка встанет вопрос об «апгрейде» статуса специальной военной операции до контртеррористической операции. Последствия для организаторов теракта в таком случае, как вы понимаете, очевидны, и ничего России за это не будет. Совсем. Ведь совершенно не важно, какую версию себе нарисовали страны коллективного Запада: значение имеет только то, какую версию в качестве официальной и единственно верной выдвинет Следственный комитет РФ.

Сегодня в России день общенационального траура по погибшим в террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

#россия #политика
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24 марта в России объявлено днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Путин: террористов ждёт возмездие, Россия установит и покарает всех, кто стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»
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