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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Названа стоимость нового электрокроссовера Evolute i-Jet российской сборки
Автомобиль собирают в Липецке.

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Российская сборка кроссовера Evolute i-Jet, осуществляемая липецким предприятием марки Evolute, получила ценник – 6,92 миллиона рублей. Клиенты смогут воспользоваться программой государственной поддержки, понижающей стоимость до 5,545 миллиона рублей. Запущенный в прошлом году Evolute i-Jet принадлежит сегменту среднеразмерных электрокроссоверов и является на данный момент флагманской моделью линейки бренда.

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Изначально созданный как Seres SF5 для китайского рынка, i-Jet перешёл в руки российских производителей под эгидой бэдж-инжиниринга. Под капотом — мощная двухмоторная электрическая система, выдающая до 585 лошадиных сил. А установленный 80-киловаттный аккумулятор обеспечивает автомобилю запас хода в 483 км по стандарту WLTP. Динамика также впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

Помимо конкурентоспособных технических характеристик, i-Jet может предложить своему будущему покупателю современный интерьер с дисплеем вместо приборной панели площадью 12,3 дюйма и тачскрином мультимедиа диагональю 15,6 дюймов. Среди дополнительных опций: проекция на лобовое стекло, множество ассистентов, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с электрорегулировкой и прочими функциями (включая подогрев и массаж).

Evolute i-Jet демонстрирует внушительные размеры: длина — 4710 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1620 мм, а колёсная база — 2875 мм. Как утверждает производитель, пружинная независимая подвеска, дисковые вентилируемые тормоза на всех колёсах и шины размерности 255/45 R20 делают кроссовер «надёжным выбором для любителей комфорта и безопасности».

#автомобили #evolute
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