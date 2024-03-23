Следствие продолжается.

По итогу предварительного следствия касательно террористического акта в «Крокус Сити Холле» президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. В предыдущем материале мы уже упомянули о том, что Путин поблагодарил сотрудников специальных и экстренных служб, а также небезразличных граждан, помогавших посетителям концертного зала эвакуироваться из опасной зоны. Но большая часть обращения, как вы понимаете, затрагивала непосредственно сам факт террористического акта.

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По словам Путина, пойманы и задержаны 11 подозреваемых, включая четверых исполнителей террористического акта. По предварительным итогам следствия, террористам был организован путь отхода: направлялись преступники в сторону Украины, где им было подготовлено окно для перехода государственной границы.

Все террористы, их пособники и непосредственно организаторы теракта, отметил глава государства, будут установлены и найдены, и каждого из них ожидает справедливая кара, возмездие и забвение. Следственные органы, добавил Путин, сделают всё, чтобы установить все детали преступления.

«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать — расстреливать в упор наших граждан, наших детей», — заявил президент России.

Завтра, 24 марта, в России день общенационального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».