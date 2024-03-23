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Редакция
События в мире Михаил Андреев
24 марта в России объявлено днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Об этом объявил президент России.

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Несколько минут назад президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, унесшим жизни 150 человек — цифры, которая постоянно увеличивается по мере разбора завалов и гибели тех, кто находятся сейчас в больницах с тяжелейшими ранениями.

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Глава государства поблагодарил всех представителей экстренных и специальных служб, которые участвовали и продолжают участвовать в следствии, ликвидации последствий теракта, а также спасают жизни тяжело раненных граждан. Вместе с тем президент отдельно поблагодарил тех граждан, которые не остались безучастными и помогали спасаться людям, оказавшимся в сложнейшей жизненной ситуации.

Указом президента в России завтрашний день, 24 марта, объявлен днём общенационального траура, подразумевающего, что на государственных зданиях будут приспущены флаги, в программы теле- и радиовещания будут внесены изменения с целью исключения из них развлекательных передач.

#россия #политика
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