Потому что собственный военный потенциал страны давно уничтожен, и ВСУ сражаются чужим оружием. Вот такая логика.

Как известно, одной из основных номинальных задач, поставленных перед российской специальной военной операцией на Украине является демилитаризация (разоружение) ВСУ, дабы впредь от Украины как от государства не могла исходить никакая военная угроза. Понятно, что до окончательной демилитаризации ещё далеко, потому что помимо физического уничтожения военных возможностей ВСУ впоследствии необходимо будет закрепить документальные ограничения в духе «максимум — полицейские войска», однако фактически процесс стремительно набирает обороты.

реклама

Уже летом 2022 года Украину, лишившуюся собственных запасов военной техники, стали накачивать вооружениями советского образца из стран Восточной Европы, затем, после потери и этой военной техники, Запад принялся нашпиговывать Киев вооружениями непосредственно американского и европейских образцов, и вот, на сегодняшний день доля иностранного вооружения в ВСУ приближается к ста процентам.

На фоне этого сегодня постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в рамках заседания Совета Безопасности ООН отметил, что украинские вооружённые формирования сегодня «выживают исключительно за счёт поставок от стран НАТО», и, как следствие, что цель РФ по демилитаризации «собственно Украины» выполнена.

Означает ли это, что теперь специальная военная операция подразумевает разоружение всего Североатлантического альянса, вопрос хороший. Ясно одно: условия, на которых можно было договориться о дипломатическом разрешении сложившегося кризиса в 2022 году, уже совершенно неактуальны. Скорее всего, условием окончания кризиса со стороны России станет формирование новой архитектуры если не мировой, то хотя бы европейской безопасности.