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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мэр Харькова заявил, что город полностью обесточен
Полиция вышла на перекрёстки, чтобы регулировать движение.

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Сегодняшний массированный ракетный удар ВС РФ, значительная часть которого пришлась по объектам энергетики Украины, привёл к критическим повреждениям и без того дышавшей на ладан после ударов конца 2022 — начала 2023 года украинской энергосистемы. Наибольший ущерб, как сообщается, был нанесён энергосистеме Харькова — по словам мэра, город полностью обесточен.

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Согласно комментарию градоначальника, выведено из строя всё электроснабжение Харькова: не работают водоснабжение, отопление, электрический общественный транспорт и даже светофоры. Регулирование движения на перекрёстках осуществляется полицией вручную.

Поскольку информация из Харькова поступает, нетрудно понять, что резервное питание тех же вышек сотовой связи на данный момент сохраняется.

Возможно ли восстановление энергоснабжения города в обозримой перспективе, учитывая, что удары наносились в основном по объектам непосредственно электрогенерации, то есть, по машинным залам электростанций, вопрос риторический. На данном этапе неизвестно, насколько большой запас прочности остался у украинской энергосистемы, и можно ли запитать второй крупнейший город страны по резервным линиям. Всё-таки энергосистема Украины проектировалась во времена СССР и подразумевала возможность относительно оперативного перебрасывания потребителей с одной линии на другую.

#россия #украина #политика #боевые действия
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