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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии допустил, что западные страны могут к лету отправить на Украину свои войска
Ситуация тяжелейшая, и страны Запада могут сорваться с цепи окончательно.

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Положение дел в зоне украинского кризиса становится тяжелее уже даже не с каждой неделей, а с каждым днём: различные донесения разведок допускают подготовку России к началу серьёзных наступательных операций, прологом которых стал сегодняшний массированный ракетный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам и местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Нетрудно догадаться, что если линия боевого соприкосновения с украинской стороны начнёт сыпаться, паника на грани истерики, которая сейчас витает в европейских высоких кабинетах, может перерасти в принятие очень глупых решений с необратимыми последствиями для принимающих.

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Мы уже слышали комментарии о возможности ввода европейских войск на Украину и от президента Франции, и от президента Чехии, и от глав правительств прибалтийских «тигров». Пока что дальше болтовни дело не доходит, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с самого начала критического витка эскалации конфликта на Украине (начала российской специальной военной операции) занимал максимально реалистическую позицию, за которую его очень недолюбливают в остальном коллективном Западе, допускает, что отдельные страны НАТО могут-таки сорваться с цепи и сделать непоправимое — отправить войска.

По словам Орбана, это может произойти уже в ближайшие 2—3 месяца, то есть, ближе к лету. Свой анализ премьер Венгрии основывает как на риторике европейских «ястребов», так и на том, что опасность и непредсказуемость украинского кризиса заключается в том, что вещи, которые 2—3 месяца казались невозможными, в итоге становятся обыденными.

Российское политическое руководство, напомним, заявило, что если западные войска официально напрямую вступают в конфликт на стороне Киева, то они становятся комбатантами и, как следствие, законными целями для российской армии. Главная опасность заключается в том, что Россия, если надо, может и по европейским военным заводам «вдарить» из всех калибров. Пока что Москва настойчиво предупреждает европейские столицы не делать глупостей, которые обернутся для европейских стран непоправимыми последствиями.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #венгрия
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