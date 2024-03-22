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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Начиналось всё, добавил пресс-секретарь президента, именно как специальная военная операция.

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В конце февраля 2022 года Россия начала на Украине специальную военную операцию. Юридический статус данного конфликта подразумевает очень избирательное нанесение ударов по украинским объектам и минимизацию жертв среди мирного населения в государстве оппонента, а также запрещает оппоненту наносить удары по объектам, находящимся на территории государства, осуществляющего проведение специальной военной операции.

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Как вы понимаете, Россия следует статусу специальной военной операции, Украина — нет. После того как четыре новых региона были присоединены к Российской Федерации, конфликт с российской точки зрения и вовсе ведётся на её территории, а это значит, что, по логике, статус этого конфликта изменился на оборонительную войну. Похоже, в Кремле стали об этом говорить официально. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами издания «Аргументы и Факты» назвал Россию находящейся в состоянии войны.

Как отметил Песков, начинался данный конфликт как специальная военная операция, но как только на Украине «образовалась эта компашка» и когда страны Запада стали активными пособниками данного конфликта, то фактически боевые действия стали войной. По мнению Пескова, каждый в России должен это понимать — «для своей внутренней мобилизации».

Также пресс-секретарь президента добавил, что в четырёх новых субъектах РФ значительная часть территорий фактически находится под оккупацией украинской армии. Как вы понимаете, если даже Песков поменял риторику, то не исключено, что грядёт переломный момент в данном конфликте.

#россия #украина #политика #боевые действия
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