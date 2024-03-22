Возможно, поэтому в Елисейском дворце и царит самая натуральная паника.

На сегодняшний день исход украинского конфликта выглядит полностью предрешённым: математика и статистика уже на протяжении года на стороне ВС РФ даже при учёте беспрецедентного оказания Западом поддержки Украине. А когда математически показатели двух противоборствующих сторон не сходятся, при том, что одна сторона постоянно теряет потенциал и не может его восстановить, тогда как вторая сторона каждый день этот потенциал наоборот наращивают, то итог становится очевидным, и никакими громкими заголовками этого не исправить.

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Понимают это, несмотря на все бескомпромиссные заявления, и в Европе. В Париже натуральная истерика, поскольку, как сообщается, президенту Франции Эмманюэлю Макрону доложили о реальной обстановке дел в зоне украинского кризиса. И вот, издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что в ходе частной беседы Макрон предрёк Украине скорое «падение».

Вероятно, именно это осознание ситуации, при полном понимании её необратимости, и побудило несколько недель назад Макрона выступить с крайне тревожно встреченным в Европе заявлением о том, что нельзя исключать возможность ввода европейских войск на Украину. Российское политическое руководство, впрочем, об этой перспективе всё уже сказало: интервенты, а именно так их будет приказано воспринимать российской армии, будут законными военными целями. Со всеми вытекающими последствиями.