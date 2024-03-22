Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон: Украина вынуждена принимать «сложные решения» об отводе войск
Дескать, чтобы закрепиться на линиях обороны. И виновата во всём якобы отсутствующая «помощь» от США.

реклама

В США продолжается спектакль по произведению «Передать нельзя медлить», главным героем которого является застрявший в Конгрессе законопроект о выделении Киеву долгосрочного пакета «помощи» на $61 миллиард. Уже на протяжении полугода эти средства остаются подвешенными в воздухе, и все поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения в Вашингтоне связывают не с подавляющим превосходством ВС РФ (иначе это будет расходиться с мифическим избранным на Западе нарративом), а именно с этим «торможением» оказания финансовой и военной поддержки.

реклама

И вот, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что из-за задержки в оказании поддержки со стороны США Украина сейчас вынуждена принимать «сложные» стратегические решения об отводе войск из «определённых районов». По мнению заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства, ВСУ отступают, чтобы закрепиться на оборонительных линиях. Проще говоря, в Пентагоне решили не придумывать ничего нового, а повторить все те тезисы, которые звучали от российского командования осенью 2022 года во время отвода войск из опасных районов.

Госпожа Сингх дополнительно добавила, что без одобрения Конгресса помощь Украине выделена быть не может. Советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита в Киев заявил, что действующая администрация обязательно продавит законопроект, но вот когда это случится, гадать не стал. Не исключено, что так и не случится, поскольку исход текущего конфликта уже предопределён, и тратить отнюдь не бесконечные в условиях дедолларизации мировой экономики средства на уже сыгранный проект — не самое мудрое решение. Впрочем, таких не самых мудрых решений действующая администрация США приняла великое множество, так что рассчитывать на логику и здравый смысл мы бы не стали.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Politico: Макрон спрогнозировал скорое «падение» Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
3
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
47
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
62
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27

Сейчас обсуждают

MoKotik
00:18
Нормальные цены, что не нравится
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
kaissa
00:11
Думаю реальный прогресс будет не скоро. Хотя уже езжу на электромобиле - но хотелось бы ВВБ с большей емкостью...
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
Игорь Быков
00:09
Ага, 22 линейка слабая для AI и не получит, зато s23fe, на таком же чипе, как и 22 линейка, в списке поддерживаемых.
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
Андрей Милоенко
00:08
Надо быть полным дауном, что бы поверить что французы у лаптей че то скопировали
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
Андрей Азанов
23:56
Это конечно же тема для Оверов, да. Идиоты.
Из-за нехватки боеприпасов Украина использует законсервированные советские самолеты 1970-х годов
Admiral1011
23:52
Ну что сказать:
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
DrBitruger
23:51
Ты используешь типичную риторику сумасшедших гринписовцев. Почитай что ли интернет на предмет, какая энергия дешевле и экологичнее. Эта ваша зелёная повестка скоро сдохнет, хотя её так сильно пытаются...
В МАГАТЭ считают, что санкции против атомной отрасли России обойдутся Евросоюзу в миллиарды
Арбуз
23:46
Нет никаких трудностей с носителем- ТУ 95
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Арбуз
23:43
Что за васютин с хобота?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Мегавольт
23:42
Продешевил чето. по сотке норм
Дженсен Хуанг объявил цену на GPU NVIDIA Blackwell: от $30 000 до $40 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем