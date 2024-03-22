Дескать, чтобы закрепиться на линиях обороны. И виновата во всём якобы отсутствующая «помощь» от США.

В США продолжается спектакль по произведению «Передать нельзя медлить», главным героем которого является застрявший в Конгрессе законопроект о выделении Киеву долгосрочного пакета «помощи» на $61 миллиард. Уже на протяжении полугода эти средства остаются подвешенными в воздухе, и все поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения в Вашингтоне связывают не с подавляющим превосходством ВС РФ (иначе это будет расходиться с мифическим избранным на Западе нарративом), а именно с этим «торможением» оказания финансовой и военной поддержки.

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И вот, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что из-за задержки в оказании поддержки со стороны США Украина сейчас вынуждена принимать «сложные» стратегические решения об отводе войск из «определённых районов». По мнению заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства, ВСУ отступают, чтобы закрепиться на оборонительных линиях. Проще говоря, в Пентагоне решили не придумывать ничего нового, а повторить все те тезисы, которые звучали от российского командования осенью 2022 года во время отвода войск из опасных районов.

Госпожа Сингх дополнительно добавила, что без одобрения Конгресса помощь Украине выделена быть не может. Советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита в Киев заявил, что действующая администрация обязательно продавит законопроект, но вот когда это случится, гадать не стал. Не исключено, что так и не случится, поскольку исход текущего конфликта уже предопределён, и тратить отнюдь не бесконечные в условиях дедолларизации мировой экономики средства на уже сыгранный проект — не самое мудрое решение. Впрочем, таких не самых мудрых решений действующая администрация США приняла великое множество, так что рассчитывать на логику и здравый смысл мы бы не стали.