Зачем? Местные украинские вожди и так с удовольствием выполняют все приказы западного господина.

Несмотря на то, что в России неадекватные комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможности отправки европейских войск никого не испугали, а, скорее, только наоборот, раззадорили, в самой Европе выпад Макрона был воспринят с самой настоящей паникой. На фоне слухов о том, что французские войска уже готовятся к интервенции на Украину, тревога продолжается.

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Подавляющее большинство европейских руководителей не разделили воинственной риторики Макрона, а то меньшинство, которое промолчало, впоследствии начало заявлять, что президента Франции, дескать, неправильно поняли, и он имел в виду не отправку французских войск на Украину, а обучение ВСУ французскими инструкторами. Понятно, что никто в здравом уме эти отмазки уже не воспринимает, поэтому расставить точки над i решил глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Евросоюз не собирается «идти умирать за Донбасс», и не нужно пугать людей тем, что война Европы с Россией, дескать, неизбежна. По мнению Борреля, неизбежностью является необходимость оказания поддержки Киеву: идти воевать за Украину Евросоюз, со всеми вытекающими из этого последствиями для Евросоюза, не намерен.

Понятно, что перед нами очередная демонстрация словесной эквилибристики и манипуляции терминами. Боррель отвечает именно за Евросоюз как за наднациональное объединение. Он не может взять и запретить отдельно Франции по собственному желанию и мотивам устроить интервенцию на Украине. Российское политическое руководство уже объявило, что если французские войска появятся на Украине, они станут законными целями для ВС РФ. Какой политический кризис после этого возникнет в той же Франции, которая и так уже в бешенстве от неумелой и максимально оторванной от людей «политики» своих функционеров, можно, пожалуй, даже не объяснять.