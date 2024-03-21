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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
Самое время всем судовладельцам менять регистрацию.

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Современная объективная реальность такова, что для осуществления морской блокады больше совсем не нужно иметь военно-морской флот, да и даже субъектным актором быть больше отнюдь не требуется. Достаточно обладать беспилотниками, которые могут наносить болезненные удары по частным контейнеровозам, чтобы судовладельцы с целью сохранения своих торговых флотов начали огибать опасную локацию. Именно этим сейчас занимаются йеменские хуситы, держащие в страхе всю транспортную артерию из Азии в Европу через Красное море и Суэцкий канал.

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Регулярно подбивая торговые суда государств-недоброжелателей, хуситы привели к тому, что с декабря трафик через Суэцкий канал обвалился более чем на 80 %. Судовладельцы идут на различные ухищрения, чтобы избежать поражения их собственности, и вот, как выяснило агентство Bloomberg, защищёнными от атак хуситов являются разве что российские и китайские корабли.

Согласно раздобытым Bloomberg сведениям, соответствующий расклад стал следствием обещания России и Китая оказывать хуситам дипломатическую поддержку в международных организациях, таких, как Совет Безопасности ООН. На данный момент, справедливо отмечает издание, не вполне ясно, как поддержка хуситов может проявляться на практике — вероятнее всего, речь идёт о блокировке различных резолюций, направленных против данной группировки.

Сейчас подавляющее большинство судов, ранее проходивших через Красное море и дальше через Суэцкий канал, сейчас следуют из Азии в Европу, огибая Африку. Проще говоря, судоходство в данном регионе вернулось в XIX век, с поправкой на то, что экономическая активность многократно возросла. Понятно, что сложившаяся ситуация критической не является, однако на конечную стоимость доставляемых товаров неизбежно повлияет, что для находящейся в состоянии рецессии Европы является неприятной действительностью, с которой придётся жить, пока политический бардак на Ближнем Востоке, десятилетиями поддерживаемый странами коллективного Запада, не будет решён. Для этого Запад должен отказаться от вмешательства в чужие дела.

#россия #политика #китай #экономика #хуситы #йемен #торговля
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