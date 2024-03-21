Проект пошёл не по плану.

Поскольку лазерное оружие уже не является научно-фантастическим, и передовые военные державы в той или иной степени либо уже имеют соответствующие системы на вооружении или готовятся к их принятию, то нет ничего удивительного в том, что использование боевых лазеров с течением времени будет расширяться. Пока что основная проблема заключается в массе, мощности лазерных установок и в том, как эту мощность им сообщать, особенно когда речь заходит о системах, размещаемых на борту пусть и крупного, но всё же самолёта, энергетические возможности которого весьма ограничены.

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В США одним из вариантов внедрения лазерного оружия должна была являться соответствующая установка AHEL (Airborne High Energy Laser, лазерная установка высокой мощности воздушного базирования), размещённая на борту самолёта огневой поддержки AC-130J. Но сегодня издание The War Zone со ссылкой на Командование специальных операций ВВС США заявило, что данный проект отменён.

Судя по контексту, отмена носит, по крайней мере, временный характер: во время испытаний системы AHEL ВВС США столкнулись с техническими проблемами, которые привели к задержке интеграции системы на самолёт AC-130J. Напомним, что работой над AHEL занимается корпорация Lockheed Martin, входящая в «большую четвёрку» компаний американского военно-промышленного комплекса. Контракт на внедрение высокомощного боевого лазера воздушного базирование Lockheed Martin получила в 2019 году.

На сегодняшний день как минимум четыре государства либо имеют лазерное оружие, либо занимаются его разработкой и испытаниями. В России, правда, пока в неизвестных объёмах, имеется лазерный комплекс «Пересвет», который предназначен для осуществления противовоздушной обороны. В Израиле для аналогичных целей используется комплекс Iron Beam («Железный луч»), в Британии продолжаются испытания лазерной ПВО DragonFire. Как видим, названия лазерных систем в разных странах в той или иной степени отражают «лучевую» составляющую данного вида вооружений на так называемых новых физических принципах (на самом деле, конечно, физические принципы не новые, а просто ранее не использовавшиеся в системах вооружений).