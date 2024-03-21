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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СНБО Украины в ругательной форме исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя
Киевские функционеры ведут себя как... в общем, вы поняли. И потом искренне удивляются, почему все вокруг стремительно теряют к Украине симпатии.

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Состоящее из бородатых взрослых детей в кедах, штанах и толстовках защитного цвета политическое руководство Украины продолжает вести себя, да, как дети: закатывать истерики, бесконечно что-то от всех вокруг требовать, свято верить в то, что им все всё должны просто по факту их существования, а также изрыгать ругань, как только действия других лиц выбиваются из их сказочного восприятия реальности. Сегодня очередь дошла до очередного великовозрастного подростка в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

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Как известно, страны глобального Юга, со значительной частью которых Украина поддерживает вполне себе неплохие отношения, всячески призывают к дипломатическому окончанию данного конфликта, что Киев сам себе запретил осенью 2022 года истерическим указом президента об исключении любых переговоров с Россией. В частности, Китай в лице своего специального представителя по Евразии Ли Хуэя призывает пригласить российскую делегацию на мирные переговоры, чтобы хотя бы ознакомиться с позицией Москвы и выработать дальнейшие шаги к деэскалации.

Нетрудно догадаться, что в Киеве такие предложения воспринимают чуть ли не как личные оскорбления. Вот и Данилов, выступая по видеосвязи с одним из украинских средств массовой информации, отверг предложение Китая, намеренно в матерной форме исказив имя Ли Хуэя. Вы прекрасно поняли, как именно он его исказил; мы упоминать это в данной заметке, естественно, не станем. Данилов считает, что никто не вправе предлагать Украине «разбрасываться» своими территориями.

Вообще, поведение киевского руководства — это основная причина, по которой Украина стремительно теряет поддержку (которой у неё на самом-то деле и не было, для всех Украина это просто инструмент реализации своих целей) даже среди таких закадычных «друзей», как Польша. В самом Киеве, похоже, этого в принципе не понимают — по причинам, которые мы указали в первом абзаце — что вести себя надо как подобает, независимо от того, что происходит у вас в государстве. Конфликт бы уже давно был закончен, если бы не стремление украинских политических деятелей гнуть пальцы веером, предварительно при этом перед началом боевых действий вывезя свои семьи в безопасные страны, но забыв обо всём предупредить непосредственно граждан Украины.

#украина #политика #психиатрия
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