Нам это что-то уже до боли напоминает.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются уже больше полугода. И хотя они давным-давно уже вылетели из информационной повестки, потому что процесс, к удивлению практически всех, запредельно затянулся, учитывая несопоставимый баланс сил Израиля и радикального движения ХАМАС, но непосредственно для Земли Обетованной ничего не закончилось, и пропаганда тоже никуда не пропадала. Так, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что текущий 2024 год станет для его страны «годом победы».

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По словам Галанта, израильтянам нужно сплотиться, если они хотят, чтобы военная операция достигла своих целей. Глава Минобороны Израиля воспринимает данный конфликт как экзистенциальный, поскольку от него будет зависеть дальнейшее существование государства.

Если подобная риторика вам что-то до боли напомнила, то не удивляйтесь — вы не одиноки. Всё это, практически слово в слово, мы слышали из уст представителей киевского руководства. С поправкой разве что на то, что у Израиля военные возможности по разрешению кризиса в секторе Газа в свою пользу имеются, а у Украины возможностей решить конфликт в свою пользу — нет.