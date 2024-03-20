И кто-то ведь эту информацию потребляет. И добавки просит.

Представители украинской политической «элиты», по всей видимости, совсем не понимают, в какую ситуацию загнали собственное государство, и продолжают пребывать в приятных иллюзиях того, что всё хорошо, а будет ещё лучше. Так, издание Politico, журналисты которого прекрасно отдают себе отчёт в том, что Запад ничего Украине просто так не давал, не даёт и давать не будет, и что за своим США и Европа обязательно вернутся, потребовав в той или иной мере расплатиться за «помощь», которая, как известно, отнюдь не безвозмездная, решило разобраться в данном вопросе.

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Politico поинтересовалось у экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, как Киев вообще намерен расплачиваться с Западом за всё оказанное им Украине финансирование и за все поставки вооружений. В представлении Омеляна, всё очень просто: если Украина терпит поражение, то вопрос снимается сам собой, потому что вопрос будет уже измеряться не в денежном выражении, а в уровне готовности Запада к выживанию перед лицом российской угрозы. Если же Украина каким-то непонятным никому из тех, кто понимают соотношение сторон, победит, то, отметил экс-министр инфраструктуры, долги перед Западом будут оплачиваться за счёт российских ресурсов — нефти, газа, алмазов, мехов и прочего.

Проще говоря, Омелян подразумевает, что победа Украины будет означать полный коллапс России, её возвращение в 1990-е и разграбление её природных ресурсов, которыми на протяжении десятилетий обеспечивался высокий европейский уровень жизни, который совершенно не оправдывался экономическими аспектами Евросоюза.

Иными словами, в Киеве не скрывают своих планов и прекрасно осознают, что других вариантов расплатиться с Западом у Украины попросту нет: набрано столько долгов, что возвращать их придётся не только детям нынешних украинских «элит», но и их внукам, правнукам, праправнукам и, возможно, даже дольше. Многие справедливо считают, что повезёт тем, кто по итогам этого конфликта окажутся включёнными в состав России. Им хотя бы не придётся работать на то, чтобы рассчитаться с Западом.