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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ отчиталось о полной зачистке Козинки в Белгородской области от украинских формирований
Но... ведь... Говорили, что проникновения через государственную границу допущено не было.

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Вот уже на протяжении полутора недель ВС РФ осуществляют удары по приграничным с Белгородской и Курской областями регионам Украины удары по скоплениям вооружённых формирований, попутно отражая их атаки непосредственно на населённые пункты на общепризнанной территории России. Удары украинских вооружённых сил по территории России в рамках юридического статуса данного конфликта есть не что иное, как террористические акты, однако военно-политическое руководство Украины террористическим, со всеми вытекающими из этого для данного руководства последствиями, при этом так и не признаётся.

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Более того, оказывается, что проникновение на территорию России со стороны украинских вооружённых формирований таки имело место — в населённом пункте Козинка Белгородской области. По крайней мере, о том, что Козинка была зачищена от последних представителей украинских вооружённых формирований, сообщило сегодня Минобороны России, ранее заявлявшее, что проникновения за государственную границу допущено не было.

В общей сложности за прошедшие сутки на Белгородском направлении (да, это направление теперь официально указывается в сводке МО РФ) украинские вооружённые формирования в ходе нанесения по ним ударов авиацией и артиллерии потеряли до 650 человек личного состава, 2 боевые бронемашины, а также 2 РСЗО Vampire, из которых ведётся обстрел Белгорода.

Следует понимать, что в результате продолжающихся в течение полутора недель террористических обстрелов со стороны Украины населённых пунктов в Белгородской области уже погибли более десяти мирных жителей и десятки получили ранения. Повреждено имущество, гражданская инфраструктура, губернатор Белгородской области объявил об эвакуации девяти тысяч детей в другие регионы из-за опасности обстрелов. Значительная часть общественности в России ожидает от руководства страны принятия решения о нанесении по Украине массированных ракетных ударов по наиболее чувствительным целям.

#россия #украина #политика #боевые действия
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