Кто-то в Киеве, похоже, не в курсе, что почти вся помощь и так — кредиты. Которые придётся отдавать на протяжении столетий.

На минувших выходных в Киев с весьма бесчеловечной целью приползал скандальный сенатор Линдси Грэм, предложивший Украине поскорее принять более жёсткий закон о мобилизации, подразумевающий призыв мужчин младше 27 лет, причём делать это сенатор предложил независимо от того, оказывают Соединённые Штаты Киеву поддержку или нет. Вместе с тем, по всей видимости, Грэм заявил, что дальнейшее оказание Украине «помощи» будет в формате кредитов.

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И вот, издание Politico опубликовало статью, в которой отмечает, что украинское руководство идею предоставления западной «помощи» в виде кредитов, мягко говоря, не оценило, назвав её «оскорбительной».

Как отметило издание, в Киеве ссылаются на Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказывается от «своего» ядерного оружия (прим. ред.: у Украины никогда не было «своего» ядерного оружия, управление всегда шло из Москвы) и принимает нейтралитет в обмен на безоговорочную защиту со стороны стран-гарантов данного меморандума. Мы сейчас не будем объяснять, что меморандум как таковой с юридической точки зрения не является договором и не обязывает стороны к чему бы то ни было, а просто отметим, что Украина сама нарушила положения Будапештского меморандума, вписав в Конституцию стремление в Североатлантический альянс, и, тем самым, отказавшись от своего нейтралитета.

Наконец, в Киеве, по всей видимости, либо вправду не в курсе, либо изображают, что не в курсе того факта, что подавляющее большинство западной «помощи» и так предоставляется Украине в формате кредитов, которые обязательно придётся отдавать — просто так никто на Западе Киеву ничего не простит.

Все эти разговоры продолжают выглядеть как беседы «пацанов» между собой: то не по понятиям, это не по понятиям. Звонить в Кремль надо. Хотя, это у киевского политического руководства тоже не по понятиям. Значит, в высоких кабинетах в Киеве нужны новые люди, иначе так конфликтовать можно годами.