А зачем там Евросоюз? В переговорах участвуют субъекты международных отношений.

Пока западные политики гнут пальцы веером и изображают из себя бескомпромиссных «крутых пацанов», те, кто поумнее, потихоньку уже делят мир на будущие сферы влияния. Проще говоря, ведут переговоры, в том числе затрагивающие украинский кризис. Публично на данном этапе об этом никто не заявляет, но французский политик и руководитель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен убеждена в том, что подобные переговоры имеют место.

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Как отметила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter, эти переговоры идут «через Турцию, через Китай», при этом страны Евросоюза, включая Францию, из данного процесса исключены, несмотря на то, что, по мнению Ле Пен, они обязательно должны в них участвовать «в качестве арбитра, переговорщика».

Следует напомнить, что Франции (и Германии) в 2015 году уже разрешили поучаствовать в украинском кризисе в статусе арбитра. Что из этого вышло, мы все прекрасно знаем: оказывать давление на Киев с целью выполнения им взятых на себя добровольно обязательств по Минским соглашениям ни Париж, ни Берлин даже не пытались. Итогом стало начало в феврале 2022 года российской специальной военной операции на территории Украины.

Так что исключение Европы из переговорного процесса — это совершенно правильное решение. Евросоюз не имеет субъектности, а отдельные его страны-члены не имеют суверенитета. Говорить с ними о чём бы то ни было серьёзном нет никакого смысла.