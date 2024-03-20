«Восточный» потихоньку становится основным российским космодромом.

После того как космодром «Восточный» был сдан в эксплуатацию, он стал стремительно вытеснять «Байконур» с должности российского гражданского космодрома. Запуски космических аппаратов военного и экспериментального значения при этом продолжают осуществляться с военного космодрома «Плесецк». Причины такого решения предельно понятны, и не последняя из них — это моральное устаревание «Байконура». Именно «Восточный» должен стать основным гражданским российским космодромом, в том числе полностью готовым к приёму и запуску современных российских ракет-носителей семейства «Ангара».

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И вот, сегодня госкорпорация «Роскосмос» сообщила о том, что первая запланированная к пуску с «Восточного» ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» была собрана и сейчас проходит завершающие стадии проверки. На данном этапе собранная ракета проходит электрическую проверку общей сборки, после чего «Ангару-А5» погрузят на транспортно-установочный агрегат, который и доставит ракету-носитель на стартовый стол.

Согласно озвученным сведениям, первый пуск «Ангары-А5» с «Восточного» состоится уже в апреле. Полетит ракета «порожняком» или же будет нести с собой какую-то нагрузку, пока не вполне понятно, но, скорее всего, будет второй вариант: ракеты семейства «Ангара» ещё толком не обкатаны.

Напомним, что отличительной особенностью «Ангары» является её модульная архитектура: добавляя дополнительные ускорители, ракета-носитель может превращаться из ракеты лёгкого класса в средний и даже тяжёлый класс. По замыслу, когда-нибудь в перспективе «Ангара» заменит собой и «Союзы» и «Протоны».