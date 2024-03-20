И никто не осмелится задать вопрос: зачем РФ ждать? Чтобы что? Чтобы НАТО тоже потенциал нарастило?

Читая нынешние заявления американских и европейских «политиков», возникает впечатление, что они напрочь забыли о том, что страны коллективного Запада говорили о России в целом и о российской военной машине в частности около полутора—двух, да даже одного года назад. А мы напомним — на Западе было модно «хихикать» и заявлять об отсутствии со стороны России угрозы, поскольку она, видите ли, «даже Украину» захватить не может. Западные политики при этом очень удобно опускали те факты, что «захватывать» Украину никто и не собирался, и что конфликт затянулся не потому что это ВСУ такие гениальные, а Украина могущественная, а исключительно потому, что Киеву стали поступать чудовищные по своим масштабам финансовые вливания, а в страну целыми эшелонами стали ввозить военную технику американского и европейского производства.

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Сегодня же, когда исход конфликта на Украине даже с учётом всего вышеперечисленного стал очевиден, риторика на Западе поменялась. Во Франции говорят о данном конфликте как об экзистенциальном, в США его называют вопросом «чести» Вашингтона, и в это время европейские лимитрофы трясутся, перенимая риторику времён Холодной войны и заявляя о том, что после Украины Россия обязательно пойдёт своими вооружёнными силами уже в их направлении.

Зачем это России надо, учитывая, что на её не самую толстую шею и так тяжелейшим бременем свалится значительная часть территории Украины, которая по причине упрямства киевских властей будет практически полностью разрушена боевыми действиями, этим вопросом в Европе не задаются. Вместо этого тот же президент Польши Анджей Дуда заявил, что из докладов разведки ему известно, что Россия наращивает военный потенциал, и к 2026—2027 году она будет обладать достаточной военной мощью, чтобы напасть на Североатлантический альянс.

Возможно, господин Дуда не понимает, но соответствующий потенциал у России есть и сейчас, и был всегда — вопрос в другом: зачем России это надо? Как мы уже отмечали, доведение новых (и тех, что будут включены в состав России в дальнейшем или же по итогам переговоров) регионов до общероссийского уровня потребует не менее десяти лет кропотливой работы и вложения колоссальных средств.

Мы уже многократно отмечали, что Россия предлагала Западу формирование новой архитектуры как минимум европейской безопасности — с учётом законных требований, опасений и интересов России. Решили даже не рассматривать. Теперь же эта новая архитектура европейской безопасности будет навязана военной силой. Третий вариант — это наконец-то начать вести дипломатическое урегулирование конфликта с выполнением российских требований. Сохранить хотя бы часть лица Запад ещё пока может — благо, с пропагандой там всё в порядке: выдадут произошедшее за очередную «победу», которой никогда не было, и все с этим согласятся. Но часики тикают: если и дальше тянуть, то сохранить лицо уже может стать либо невозможной, либо крайне трудновыполнимой задачей.