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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский спецназ снял кадры изнутри подбитого танка M1 Abrams производства США
Неплохо сохранился, к слову. Подлатать, гусеницу обратно надеть — и в парк «Патриот».

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После того как у ВСУ на Авдеевском направлении неожиданно для украинского командования локально посыпалось организованное сопротивление, дырки стали затыкать с помощью переданных Киеву американских танков M1 Abrams. На сегодняшний день подбито уже четыре или пять единиц данной бронетехники (показания разнятся), и вот, российский спецназ снял кадры изнутри одного из таких подбитых «Абрамсов».

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Как нетрудно заметить по кадрам, танк хорошо сохранился изнутри: пожара непосредственно в отсеке экипажа не было, а это значит, что и аппаратура при необходимости может быть заменена. Согласно комментариям бойцов специального назначения, им поступила задача осмотреть подбитый танк и собрать имеющие интерес для российских промышленников элементы и аппаратуру.

Не исключено, что данный танк будет рано или поздно эвакуирован с поля боя — когда это будет безопасно делать — и выставлен в том же парке «Патриот» как демонстрация того, до чего готовы дойти страны коллективного Запада в вопросе финансирования военного конфликта против России. География захваченного вооружения, и мы уж не говорим про уничтоженное — практически весь глобус. К вопросу о том, с кем на самом деле идёт конфликт, каковы в нём ставки и почему он вообще начался.

Следует понимать, что Киеву были переданы танки M1 Abrams в самых базовых комплектациях. В Вашингтоне совершенно справедливо понимали, что эти танки начнут уничтожаться сразу как только они выедут на линию боевого соприкосновения, после чего их начнут изучать российские военные с целью выявления особенностей и слабых мест.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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