Крайне неубедительно.

Поскольку украинский кризис остаётся крайне болезненной точкой и для России, и для Европы, любые известия, касающиеся дальнейшей эскалации этого конфликта, воспринимаются очень остро. Сегодня глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция не просто болтает языком о возможности отправить войска на Украину, а активно к этому готовится, на первом этапе намереваясь отправить на помощь Киеву группировку в две тысячи «штыков».

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Понятно, что на пустом месте у Нарышкина такая информация бы не появилась, но, по всей видимости, огласил он её гораздо раньше, чем было готово это услышать французское оборонное ведомство. Спустя несколько часов после того, как комментарий главы СВР разлетелся по Сети, Минобороны Франции опубликовало «твит», в котором обвинило Нарышкина в «очередном примере систематического использования Россией массовой дезинформации».

Хотя прямым текстом Минобороны Франции не опровергло ввод войск на Украину в каком бы то ни было виде, но риторика о «дезинформации» подразумевает, что озвученные главой СВР сведения в Париже не разделяют.

К сожалению, в этом конфликте ничего нельзя загадывать или прогнозировать. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает этот кризис экзистенциальным для Европы, и в этом он, к слову, совершенно прав, поскольку в результате победы России Западу придётся согласиться на формирование новой архитектуры мировой безопасности, что, в свою очередь, приведёт к утрате ведущего положения Запада в мире и, как следствие, приведёт к снижению уровня благосостояния «золотого миллиарда». А в экзистенциальных конфликтах, да ещё и на нынешней стадии, когда в Европе натуральная паника и истерика, можно ожидать любую глупость. В том числе и ввод французских войск на Украину официально. Неофициально-то они там в том или ином формате присутствуют уже больше десяти лет.