Но безумная риторика «не дадим Украине проиграть» продолжается.

Дни складываются в недели, недели — в месяцы, а месяцы уже в годы, но не имеющая никакой связи с объективной реальностью риторика западных функционеров не меняется, несмотря ни на что. Осознавая и, более того, публично озвучивая тот факт, что Украина терпит поражение в текущем конфликте с Россией, тем самым косвенно подтверждая, что все предыдущие попытки Запада спасти ситуацию обернулись провалом, министр обороны США Ллойд Остин сегодня признал, что ВС РФ продвигаются вперёд, в то время как Киев вынужден отступать и терять свои позиции.

реклама

Это вызвано, убеждён Остин, острой нехваткой вооружений у Украины, и поэтому Западу нужно продолжать обеспечивать Киев всеми необходимыми ему вооружениями «для самообороны». В противном случае, повторяет как мантру Остин, «Путин не остановится на Украине», и тогда вся действующая система окажется под угрозой.

Как мы уже отмечали, западные функционеры рассчитывают на то, что западное общество, на которое они вещают, наглухо лишено способности устанавливать причины и следствия, а также не имеет долговременной памяти. Мы же напомним, что за два года текущего конфликта на Украине страны коллективного Запада, и в основном именно США, предоставили Киеву просто беспрецедентное количество вооружений практически всей имеющейся в НАТО номенклатуры. Тысячи единиц техники, сотни единиц артиллерии, сотни танков, миллионы, миллионы и ещё раз миллионы артиллерийских снарядов, бесчисленное количество экипировки и стрелкового оружия, а также нелетальной помощи. Не сработало. Почему же теперь вдруг должно сработать, учитывая, что даже если и возобновить поставки, то в прежних количествах они поставляться уже не будут, потому что физически не существуют, решительно непонятно. И это мы не затрагиваем такой постоянно упускаемый Западом момент, как наращивание российского военного производства и постоянное увеличение численности вооружённых сил.

Впрочем, здесь важно осознавать один простой момент: мы много раз писали о том, что страны Запада загнали себя в ловушку пропаганды и «нарративов». Признать, что конфликт на Украине проигран, Запад не может, и будет всячески пытаться его затянуть хотя бы до вступления нового президента США в должность, дабы скинуть последующее фиаско уже на его плечи. Опять же, расчёт идёт на то, что общество в США лишено критического мышления, что как-то совсем уже цинично по отношению к собственным гражданам.