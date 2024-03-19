В него войдут боеприпасы и бронетехника.

Хитрый Дядя Сэм сам, по сути, соскочил с украинского проекта, разумом прекрасно понимая, куда там всё движется. Средства на долгосрочную поддержку Украины в Вашингтоне продолжают оставаться в подвешенном состоянии, и нет никаких причин полагать, что данное положение изменится. Хитрость же заключается в том, что США переложили бремя содержания и обеспечения Киева вооружениями на своих европейских «союзников».

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А те и рады: сегодня Германия, например, устами своего министра обороны Бориса Писториуса анонсировала выделение в пользу Украины пакета военной «помощи» на полмиллиарда евро.

Как отметил Писториус, в состав данного пакета войдут артиллерийские снаряды, порядка сотни единиц бронетехники, а также другие средства из, очевидно, длинной номенклатуры.

Поставки будут идти постепенно, и начаться они, по плану, должны летом. Напомним, что сейчас на авиабазе «Рамштайн» проходит одноимённая инициативная группа стран коллективного Запада по украинскому кризису. До сих пор Германия беспрекословно выполняет все приказы из Града на холме, вычищая собственные арсеналы в пользу Киева. Упереться рогом Берлин смог разве что по вопросу передачи ракет Taurus, которые само руководство Германии считает красной линией, переступив которую, можно получить в ответ массированные удары ВС РФ по промышленным объектам на территории ФРГ, проснувшись уже в совершенно новой исторической реальности.