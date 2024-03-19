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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил, что США не дадут Украине пасть
Интересно, каким это образом?

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Как видим, несмотря на то, что исход конфликта на Украине с каждым днём становится всё более и более очевидным даже тем, кому нравится смотреть на мир через розовые очки, функционеры, максимально вписавшиеся в данный кризис и не знающие, как из него выходить, не теряя лицо и статус их государства как безусловного гегемона, продолжают использовать риторику образца весны 2022 года. Так, сегодня министр обороны США Ллойд Остин в преддверии начала очередной встречи контактной группы «Рамштайн» по украинскому кризису заявил, что Соединённые Штаты не дадут Украине «пасть».

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По словам главы Пентагона, США, как и прежде, «полны решимости» продолжать оказывать Украине поддержку и предоставлять ей необходимые средства. Каким образом шеф Пентагона намерен воплощать эти заявления в жизнь, учитывая, что законопроект о выделении на долгосрочную помощь Киеву шестидесяти миллиардов продолжает уже на протяжении полугода находиться в подвешенном состоянии, совершенно непонятно.

Равно как непонятно и то, каким образом США собираются «не давать» Украине «пасть» в условиях, когда собственные вооружённые силы Вашингтон на Украину отправлять не собирается, а другие натовские армии, как бы это помягче выразиться, максимум, что смогут сделать, это дополнительно затянуть конфликт.

В очередной раз отмечаем, что путь к разрешению данного кризиса лежит на рабочем столе у президента США. Это обычный телефон с прямой линией в Кремль. Поднимаете трубку, звоните, соглашаетесь на российские условия, на формирование новой архитектуры европейской безопасности с безусловным учётом российских требований и интересов, и отодвигаете инфраструктуру НАТО к границам 1997 года. Понятно, что на данном этапе Вашингтон подобный расклад воспринимает как роспись в собственном поражении в текущем геополитическом противостоянии, и идти на такие шаги не станет. Значит, задача будет продолжать решаться силовым способом, и итоговые условия будут ещё жёстче.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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