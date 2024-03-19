Канцлеру ФРГ последние годы всё подряд смешно. Это что-то по медицине?

Как мы знаем, Бундестаг ФРГ уже третий раз подряд тотальным большинством голосов выступил против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Такое решение принимается, исходя из трёх факторов: во-первых, в самой Германии таких ракет не так много, как кому бы то ни было хотелось верить, во-вторых, вместе с ракетами придётся отправлять и немецких военнослужащих, а на это Берлин пойти, по крайней мере, пока, не готов, и в-третьих, неизвестно, как ответит Россия на такой эскалационный шаг. В конце концов, Германию предупреждали, страны глобального Юга обо всём в курсе, и России за нанесение массированных ракетных ударов по военным предприятиям на территории ФРГ ровным счётом ничего не будет.

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И вот, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц назвал «смешными» продолжающиеся в стране дискуссии относительно поставок ракет Taurus Киеву. По мнению Шольца, эти обсуждения вряд ли могли бы быть «ещё смешнее» — как минимум в той части, которая доступна широкой общественности.

Почему канцлер ФРГ постоянно позволяет себе говорить о трагических и крайне опасных материях в таком тоне, честно говоря, понять сложно. В конце концов, то, что вызывает у него смех, на самом деле должно вызывать ужас: даже сами разговоры о поставках дальнобойных ракет на Украину должны быть немыслимыми, поскольку на кону опасная эскалация, которая может стоить Германии её промышленности. Потом бегать по Североатлантическому альянсу, обивая пороги и требуя активировать пятую статью Устава НАТО, будет поздно.