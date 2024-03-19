Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что для переговоров с Путиным должен настать «правильный момент»
Шольц не понял, что этот момент уже давно настал, и что переговоры нужны именно Европе, и особенно — Германии? Нет?

реклама

Никаких серьёзных контактов между высшим политическим руководством России и стран-членов так называемого коллективного Запада сейчас не осуществляется. Говорить, по большому счёту, совершенно не о чем: Россия требует выполнения всех без исключения своих условий, которые, по сути, выльются в формирование новой архитектуры если не глобальной, то как минимум европейской безопасности, ну а действующий в Европе несуверенный политический класс вкупе с США пойти на это пока не готов. Это значит, что конфронтация будет продолжаться, и вот, о том, что переговариваться с российским руководством пока не о чем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

реклама

По словам Шольца, последний раз он, равно как и президент Франции Эмманюэль Макрон, общался с президентом России Владимиром Путиным больше года назад. И Берлин, и Париж, добавил Шольц, готовы снова начать переговоры с Путиным, но для этого должен настать «правильный момент».

О каком ещё «правильном моменте» говорит Шольц, непонятно. По всей видимости, в немецком руководстве считают, что этот момент ещё не настал, хотя всё большему количеству людей, в том числе на Западе, очевидно, что чем дольше США и ЕС будут тянуть с признанием законных российских интересов и озабоченностей, тем тяжелее в конце концов будет хоть о чём-то разговаривать — Москва может в один прекрасный день просто поставить Запад перед фактом.

#россия #украина #политика #нато #германия #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Глава Евросовета опять пугает европейцев потенциальным конфликтом с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
28
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
13
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
36
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
3
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

vl
14:09
Типичные штампы антисоветской пропаганды, ничего нового. А лучше задумайся о последствиях разрушения Советского Союза, в том числе демографические и экономические.
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
14:05
Отмечали еще как. Тоже памятная дата была на политинформациях. Великая Октябрьская Революция по кровавости результатов намного переплюнула Французскую. До сих пор расхлебываем. Ведь та же СВО - это ре...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
l33t_h4x00r
13:59
Танки "Абрамс" стоимостью около 2,5 миллиардов долларов прибыли в Румынию в условиях большой секретности.---- настолько большой, что даже на оверах это пишут
Танки "Абрамс" прибыли в Румынию в условиях большой секретности
vl
13:56
Февральскую революцию в СССР не праздновали и не отмечали, а праздновали октябрьскую социалистическую революцию.
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Артур Атоян
13:55
Так и я могу написать, что наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Пруф где?
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
DIP48
13:51
Проблема даже более широкая. Все эти революционеры всех мастей, вся эта пятая колонна Российской Империи была завербована иностранными разведками еще в конце 19-начале 20 веков. Гранты не вчера были и...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:51
Да и в случае с ВОВ нужно было еще суметь ТАК подставить страну. Нарулили в 1941-42г. до жутких катастроф. Выиграли войну в итоге не благодаря, а вопреки чуткому руководству большевиков, огромными уси...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:49
Впрочем и Октябрская Социалистическая революция была не лучше Французской. Вместо обещанного мира дать людям Гражданскую, террор и в итоге лагеря с гулагами. Миллионы потерянных судеб. Ведь уничтожени...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:48
Т.е. в СССР праздновали и отмечали буржуазную революцию ?)))
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Apsheronsky tchai
13:47
ед. ч. [ˈpʲidər]
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем