Шольц не понял, что этот момент уже давно настал, и что переговоры нужны именно Европе, и особенно — Германии? Нет?

Никаких серьёзных контактов между высшим политическим руководством России и стран-членов так называемого коллективного Запада сейчас не осуществляется. Говорить, по большому счёту, совершенно не о чем: Россия требует выполнения всех без исключения своих условий, которые, по сути, выльются в формирование новой архитектуры если не глобальной, то как минимум европейской безопасности, ну а действующий в Европе несуверенный политический класс вкупе с США пойти на это пока не готов. Это значит, что конфронтация будет продолжаться, и вот, о том, что переговариваться с российским руководством пока не о чем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По словам Шольца, последний раз он, равно как и президент Франции Эмманюэль Макрон, общался с президентом России Владимиром Путиным больше года назад. И Берлин, и Париж, добавил Шольц, готовы снова начать переговоры с Путиным, но для этого должен настать «правильный момент».

О каком ещё «правильном моменте» говорит Шольц, непонятно. По всей видимости, в немецком руководстве считают, что этот момент ещё не настал, хотя всё большему количеству людей, в том числе на Западе, очевидно, что чем дольше США и ЕС будут тянуть с признанием законных российских интересов и озабоченностей, тем тяжелее в конце концов будет хоть о чём-то разговаривать — Москва может в один прекрасный день просто поставить Запад перед фактом.