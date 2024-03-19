Поэтому надо продолжать нашпиговывать оружием Украину, как будто предыдущие попытки хоть что-то изменили.

В наши дни в Евросоюзе дела как сажа бела: экономические проблемы, вылившиеся в ряде случаев в рецессию и в «отрицательный рост», миграционный кризис, неспособность правительств отвечать по обязательствам перед своими гражданами, а также свалившаяся на исхудавшую европейскую шею Украина, конфликт в которой начался во многом из-за бездействия руководителей ключевых стран Евросоюза, не заставлявших Киев исполнять взятые на себя добровольно обязательства по Минским соглашениям. В такой ситуации остаётся уповать только на чувство страха, которое функционеры Евросоюза сейчас активно культивируют.

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Так, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюзу нужно продолжать оказывать Украине поддержку, чтобы «остановить» Россию, потому что, дескать, если этого не сделать, то Европа станет следующей. Как отметил Мишель, Россия сегодня представляет «военную угрозу» как Европе, так и глобальной безопасности в целом.

По всей видимости, глава Евросовета забыл, что совсем недавно в ЕС было модно хихикать над вооружёнными силами России, которые «даже Украину-то захватить не могут» (хотя такой цели никогда и не ставилось), не то что угрожать странам-членам ЕС и, по большей части, НАТО. Сейчас риторика, как мы видим, меняется. Сработает ли это, и являются ли граждане европейских стран живыми воплощениями рыбок Дори, мы узнаем только спустя некоторое время.

В любом случае, совершенно непонятно, по какой причине в голове Шарля Мишеля родилась мысль о том, что продолжение финансирования Украины способно хоть каким-то образом изменить уже предрешённый расклад текущего кризиса. Все предыдущие попытки изменить ход боевых действий не смогли — они лишь затянули процесс — а сейчас у ЕС и оружия нет, и военно-промышленных мощностей нет. И это не наши слова: это признают сами руководители Евросоюза, которые прекрасно понимают, что без США весь украинский проект схлопнется, а заменить Вашингтон в Европе некому.

Как мы уже неоднократно повторяли, выход только один: переговоры с Кремлём. Да, Запад потеряет лицо, да, Украина потеряет много территорий, которые придётся официально признать перешедшими под контроль России. Но, во-первых, потерять лицо можно гораздо сильнее, чем сейчас, и такой расклад наиболее вероятен, если продолжать упрямствовать. А во-вторых, никто же не заставлял Запад отказываться от переговоров в декабре 2021 года — сами выбрали путь конфронтации. По сути, сыграли в лотерею и проиграли. Ничего, не в первый раз и далеко не в последний — справитесь.