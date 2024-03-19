Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что количество ударов ВС РФ авиабомбами за год увеличилось в 16 раз
В среднем порядка 45 бомб в сутки. Что, конечно, слабо, учитывая масштаб конфликта: ещё работать и работать.

реклама

Начиная с 2023 года ВКС России по мере выбивания украинской системы противовоздушной обороны стали активно применять так называемые планирующие авиабомбы — по сути, стандартные авиационные бомбы, но оснащённые модулями планирования и коррекции. Преимущество таких средств поражения заключается в том, что практически вся масса подобного снаряда — это взрывчатка, да и стоимость таких вооружений не в пример ниже, чем крылатых ракет аналогичной мощности, а, значит, их можно выпустить больше и применять, как следствие, чаще.

реклама

И вот, за прошедший год, по статистике Минобороны Украины, количество российских ударов авиационными бомбами по позициям ВСУ выросло в 16 (шестнадцать) раз. Как отметил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, только за 77 суток 2024 года ВКС России осуществили сброс свыше трёх с половиной тысяч авиационных бомб, то есть, вышли на среднесуточный показатель в 45 бомб. Данный показатель, отметил Гаврилюк, примерно в шестнадцать раз превосходит показатель аналогичного периода 2023 года.

Хотя Гаврилюк не стал развивать эту тему дальше, но нетрудно догадаться, что в условиях, когда авиационных бомб в российских арсеналах накоплено совершенно безумное количество, активность их применения с течением времени будет только нарастать. В конце концов, 45 ударов авиабомбами в сутки, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения и интенсивность боевых действий, это ничто: если стоит задача наносить серьёзное поражение вооружённым силам противника, этот показатель надо увеличивать даже не в разы, а на порядки.

Возможно, сейчас помимо наращивания количества ударов также происходит накопление планирующих авиабомб. Не забываем о том, что по итогам президентских выборов Владимир Путин заявил, что не исключает, что России придётся создавать на Украине «санитарную зону» для защиты приграничных регионов. Учитывая, что территории, которые попадут под «санитарную зону», сейчас активно укрепляются, нетрудно догадаться, что вышибать эти укрепления будут именно при помощи авиационных бомбовых ударов как наиболее эффективным средством «разбора» любых фортификаций.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #боевая авиация
+
Написать комментарий (0)
Фото: ВСУ активно возводят фортификации в Одесской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
13
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
35
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
4

Сейчас обсуждают

Chihonya
12:39
да , да и пить только со стекла, а не баклах, правда шишун, ты же всегда со стекла пьешь?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:39
Да упаси Боже от такого успеха:)
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:38
Ну внизу там 65 комментариев посмотри. Кстати 22.000 просмотров. Меня там даже угрожали в чёрный список скриншотики присылали какие-то бомжи. Но просмотры Не уменьшаются
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Apsheronsky tchai
12:38
Рекомендую налить в декантер с полторашкой Майкопского.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Chihonya
12:37
ты лучше поведай какой ты там комп купил, что в статье хотел описать?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:36
Успешный среди бомжей ,ну спорить не буду.вижу по тому что ты куришь и что ты пьешь.уровень нищука -бомжа.в сарае где ты живешь срач что пипец -но да.ты успешный шишкин-мастурбек
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Не завидуй, Я востребовательный человек. Мою знания ценят, и меня приглашают, А ты только можешь говной зелота хавать.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Да ладно Не ной, когда-нибудь ты тоже будешь успешным таким же как и я
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:34
я думал ты про свою выхлопную,после того как тебе после майкопского ее прочистили
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:32
такое дерьмо, как ты пьешь, пить может ток совсем опущенный алкаш,я себя как то ценю еще,чтоб такую ссанину пить
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем