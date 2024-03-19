В среднем порядка 45 бомб в сутки. Что, конечно, слабо, учитывая масштаб конфликта: ещё работать и работать.

Начиная с 2023 года ВКС России по мере выбивания украинской системы противовоздушной обороны стали активно применять так называемые планирующие авиабомбы — по сути, стандартные авиационные бомбы, но оснащённые модулями планирования и коррекции. Преимущество таких средств поражения заключается в том, что практически вся масса подобного снаряда — это взрывчатка, да и стоимость таких вооружений не в пример ниже, чем крылатых ракет аналогичной мощности, а, значит, их можно выпустить больше и применять, как следствие, чаще.

реклама

И вот, за прошедший год, по статистике Минобороны Украины, количество российских ударов авиационными бомбами по позициям ВСУ выросло в 16 (шестнадцать) раз. Как отметил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, только за 77 суток 2024 года ВКС России осуществили сброс свыше трёх с половиной тысяч авиационных бомб, то есть, вышли на среднесуточный показатель в 45 бомб. Данный показатель, отметил Гаврилюк, примерно в шестнадцать раз превосходит показатель аналогичного периода 2023 года.

Хотя Гаврилюк не стал развивать эту тему дальше, но нетрудно догадаться, что в условиях, когда авиационных бомб в российских арсеналах накоплено совершенно безумное количество, активность их применения с течением времени будет только нарастать. В конце концов, 45 ударов авиабомбами в сутки, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения и интенсивность боевых действий, это ничто: если стоит задача наносить серьёзное поражение вооружённым силам противника, этот показатель надо увеличивать даже не в разы, а на порядки.

Возможно, сейчас помимо наращивания количества ударов также происходит накопление планирующих авиабомб. Не забываем о том, что по итогам президентских выборов Владимир Путин заявил, что не исключает, что России придётся создавать на Украине «санитарную зону» для защиты приграничных регионов. Учитывая, что территории, которые попадут под «санитарную зону», сейчас активно укрепляются, нетрудно догадаться, что вышибать эти укрепления будут именно при помощи авиационных бомбовых ударов как наиболее эффективным средством «разбора» любых фортификаций.