Как будто есть какой-то другой вариант.

Вчера в России завершились президентские выборы, а сегодня после подсчёта всех протоколов участковых избирательных комиссий победителем в голосовании стал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,28 % голосов. Страны коллективного Запада следили за этими выборами многократно пристальнее, чем за своими собственными, и, когда результат превзошёл даже их ироничные ожидания, там начались ставшие уже стандартными для Запада паника и истерика.

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Наиболее инфантильные представители европейского политического класса стали заявлять о «нечестных» выборах в России, другие начали отказываться итоги этих выборов признавать. МИД Германии и вовсе опустился ниже плинтуса, отказавшись в дальнейшем указывать должность Путина в российской политической системе. Понятно, что очередная истерика закончится, и работать с руководством России Западу придётся, никуда не денутся, но осадок от поведения действующих европейских «элит» останется.

В Соединённых Штатах, впрочем, представители политического класса, по крайней мере, те, которые находятся в действующей администрации, проявили удивительно рациональное мышление. Так, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты будут работать, исходя из реальности, что Путин является президентом России.

Как отметил Салливан, Вашингтону «приходилось» иметь с этой реальностью дело и в течение украинского кризиса, и в рамках иных моментов, которые «противоречили интересам США». Следование этой практике, согласно комментарию советника Байдена, продолжится.