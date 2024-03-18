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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кулеба запросил у ЕС и США срочную помощь для Украины
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Телефон есть, прямая линия в Кремль тоже есть. Должна быть.

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Положение дел на Украине ухудшается уже не с каждым месяцем и даже не с каждой неделей, а с каждым днём. В Киеве, как бы убедительно не бахвалились представители украинского руководства, на деле всё хотя бы приблизительно себе представляют, поэтому сегодня из уст главы Евродипломатии Жозепа Борреля стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил для страны срочную помощь у Евросоюза и Соединённых Штатов.

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По словам Борреля, после разговора с Кулебой «стало ясно», что требуется ускорение принятия решения по Украине. Подробности того, что имеет в виду глава Евродипломатии, средствам массовой информации на данный момент неизвестны.

Идёт речь об экстренной финансовой помощи, поставках вооружений или о других формах оказания поддержки, пока неясно. Ясно одно: Киеву давным-давно пора прийти в чувства и искать способ установления контакта с Москвой, делая при этом убедительные и основательные предложения по дипломатическому разрешению сложившейся для Украины катастрофы. Многие политологи рекомендуют Киеву экстренно звонить в Китай, Саудовскую Аравию или ОАЭ — государства, поддерживающие тёплые отношения как с Россией, так и с Украиной — с просьбой о посредничестве. Период для инфантильного изгибания пальцев веером за чужой счёт давным-давно закончился.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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Глава Евросовета заявил об угрозе со стороны России и призвал ЕС перейти в «режим военной экономики»
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ЧatoБoт
21:36
Брехняяя.
Планшет Poco может быть запущен в ближайшее время
&lt;TopUpdate&gt;
21:35
Мда, ну и тест ужасный, который показывает погоду на марсе. Тест только в одной игре, ну очень мало-объективный. Так как давно известно, что игры не дают такой сильной нагрузки как стресс тесты. Даже...
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Chihonya
21:34
да у этого нищука 60 в простое))))
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Китя
21:33
В aida64 можешь глянуть вот пример. или вывести показатели температур на панель.
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Рамаз Данелия
21:27
где посмотреть. так а чё за прога?
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Китя
21:26
Похвастайся температурами в простое хоть 40 будет нет. Вот мой в простое.
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Рамаз Данелия
21:24
тебя обманули. топ-1 это только дип кул. 8к отзывов как пруф + ценник антинищ от таких как ты. только для успешных
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Никита Морозов
21:22
Опять пседокартинки... На моем 13600к с 5.5ггц стабильно 90-110вт, не греет, хотя после последнего апгрейда биоса потребовал больше напруги) но температуры под башней не выходят за 70°
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A224
21:11
в моём ПК стоит Noctua NH-D15 думаю о воде о Lian Li например... или вообще о кастоме но это на будущую систему
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
A224
21:09
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