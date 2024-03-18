Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Телефон есть, прямая линия в Кремль тоже есть. Должна быть.

Положение дел на Украине ухудшается уже не с каждым месяцем и даже не с каждой неделей, а с каждым днём. В Киеве, как бы убедительно не бахвалились представители украинского руководства, на деле всё хотя бы приблизительно себе представляют, поэтому сегодня из уст главы Евродипломатии Жозепа Борреля стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил для страны срочную помощь у Евросоюза и Соединённых Штатов.

реклама

По словам Борреля, после разговора с Кулебой «стало ясно», что требуется ускорение принятия решения по Украине. Подробности того, что имеет в виду глава Евродипломатии, средствам массовой информации на данный момент неизвестны.

Идёт речь об экстренной финансовой помощи, поставках вооружений или о других формах оказания поддержки, пока неясно. Ясно одно: Киеву давным-давно пора прийти в чувства и искать способ установления контакта с Москвой, делая при этом убедительные и основательные предложения по дипломатическому разрешению сложившейся для Украины катастрофы. Многие политологи рекомендуют Киеву экстренно звонить в Китай, Саудовскую Аравию или ОАЭ — государства, поддерживающие тёплые отношения как с Россией, так и с Украиной — с просьбой о посредничестве. Период для инфантильного изгибания пальцев веером за чужой счёт давным-давно закончился.