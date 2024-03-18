Где-то мы об этом уже читали. А, да, в учебнике новейшей истории.

В период, когда информация генерируется и распространяется через Интернет с бешеной скоростью, и когда не обезображенные навыками дипломатии и этикета должностные лица бесконечно вещают что-то в эфир, это тут же становится достоянием общественности. К сожалению, вещают в Евросоюзе в основном максимально оторванные от реальности тезисы, и видят это сегодня все. В частности, сегодняшний комментарий главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что в свете нарастающей угрозы со стороны России Евросоюзу должен переводить свою экономику в «военный режим».

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В представлении Мишеля, Евросоюз не просто должен, а ещё и, видите ли, в состоянии перейти в «режим военной экономики» и быть готовым к обороне. Возможно, глава Евросовета не вполне понимает, что означает данное словосочетание. Военная экономика — это когда все ресурсы государства (в данном случае объединения государств) направляются на резкое повышение выпуска военной продукции: условные гражданские машиностроительные заводы начинают выпускать военную технику.

Готов ли Евросоюз, который и без того находится в экономическом кризисе, к такому развитию событий, которое неизбежно ударит по уровню благосостояния «золотого миллиарда», и осознаёт ли господин Мишель, что для такого «переключения» нужна дешёвая энергия, которой нет и не предвидится, иначе военная продукция будет на вес палладия, это всё вопросы из разряда открытых. Не забываем также о том, что европейский военно-промышленный комплекс находится в частных руках, и хозяев соответствующих предприятий нужно ещё попытаться убедить в том, что инвестиции в дополнительные производственные линии не просто окупятся, а принесут им большую прибыль. Как еврофункционеры собираются гарантировать своему ВПК рынки сбыта на десятилетия вперёд, совершенно неясно: ответа на этот вопрос нет, да его никто, собственно, из ручных европейских СМИ Мишелю и не задаст.

Наконец, в ЕС, похоже, забывают совсем недавно распространяемые нарративы о России как о «бензоколонке с ядерным оружием», и что её вооружённые силы, дескать, ни на что не способны. Как эти нарративы могут соотноситься к вышеизложенным предложением главы Евросовета, понятно только европейским функционерам, считающим граждан своих стран за рыбок Дори без долговременной памяти.