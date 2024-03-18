Генсек НАТО забыл, что статус данного конфликта не позволяет Украине наносить удары по России? Или напомнить надо?

За два года специальной военной операции на Украине корабли российского Черноморского флота многократно становились целями для ударов. По большей части для нанесения таких ударов применялись безэкипажные катера, полупогружные беспилотники, а также переоборудованные ракеты. Всё это, как вы понимаете, вооружения от стран-членов НАТО. И вот, сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг снова признал ключевую роль НАТО в том, что российскому Черноморскому флоту нанесён существенный ущерб.

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По словам Столтенберга, свобода навигации России в Чёрном море ограничена, и с помощью натовской поддержки наносится ущерб российскому флоту в соответствующей акватории.

Ничего нового, естественно, Столтенберг не сказал. Мы уже упомянули средства поражения, которые использует Украина для нанесения ударов по российским военным кораблям. Но также не стоит забывать и предоставление Киеву натовской (в основном американской) разведывательной информации, которая собирается в том числе с помощью постоянно нарезающих круги разведывательных беспилотников к югу и западу от Крымского полуострова, не говоря уже про спутниковые средства разведки.

Понимает ли Столтенберг, что, по сути, покрывает преступления, ведь статус данного конфликта не позволяет Украине «огрызаться» на территории России, вопрос хороший. Ответ на него, впрочем, заранее очевиден. Ничто не ново под луною: Запад в очередной раз финансирует противников России; так было тысячу лет назад, так было сто, восемьдесят, двадцать пять лет назад, и так продолжается и сегодня.