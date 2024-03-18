Иначе постоянным повышением ставок можно допрыгаться до Третьей мировой.

Последние несколько месяцев на Западе по вопросу Украины проявляется уже нескрываемая паника: никакие действия США и их европейских «союзников» к желаемому результату не привели — незаконные односторонние антироссийские рестрикции создали лишь незначительные проблемы, а беспрецедентные поставки вооружений Киеву так и не позволили ВСУ добиться никаких результатов. Как итог, сейчас украинские вооружённые формирования отступают, а также сведены до нанесения террористических ударов, коими являются любые удары по территории России в юридических рамках данного конфликта.

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Безусловно, рано или поздно признать провал украинского проекта странам Запада придётся, и вот, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лучше сделать это рано, чем поздно. Лучше, имеется в виду, естественно, в первую очередь для самой Украины. Как отметил Сийярто, все попытки Запада изменить сложившуюся на поле боя на Украине действительность не привели к желаемому для Запада результату, а дальнейшая эскалация уже слишком опасна, чтобы её рассматривать, поскольку грозит началом Третьей мировой войны.

Как отметил Сийярто, ситуация в Европе сейчас критическая, и если бы «лидеры» Старого Света проявили хотя бы половину тех усилий, что были проявлены в деле накачивания Киева вооружениями, то уже давным-давно был установлен мир, а Европа не висела бы на грани перерастания локального конфликта в региональный. Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не желает начала масштабной войны в Европе, и рассчитывает, что другие европейские государства перестанут «играть с огнём».

К сожалению, на Западе по какой-то причине думают, что Россия блефует, когда говорит о возможных чудовищных последствиях дальнейшей эскалации этого конфликта. Весьма странная логика, учитывая, что ответом на пересечение Западом российских красных линий по Украине стало начало специальной военной операции — самого масштабного и интенсивного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны. Совершенно непонятно, что должно сдержать РФ от нанесения ударов по европейским войскам, а то и вовсе по европейским столицам, если они решат организовать интервенцию на Украину. В интересах Европы не пытаться проверять Россию на «блеф или нет», ведь вероятность негативного исхода слишком высока.

Так что переговоры, переговоры и ещё раз переговоры — на условиях, которые Москва сочтёт для себя приемлемыми. А на данном этапе, по всей видимости, вопрос будет поставлен уже о создании новой европейской архитектуры безопасности с отводом ударных средств НАТО на границы 1997 года. Ничто меньшее сегодня Кремль, скорее всего, уже не заинтересует: слишком далеко зашёл конфликт, слишком всем хорошо известны возможности (вернее, их отсутствие) Запада, и слишком часто Москва предлагала дипломатическое решение проблемы. Теперь разговор будет совсем на других условиях.