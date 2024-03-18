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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Отставной генерал ВСУ предложил разместить на Украине западное ядерное оружие
Генерал, видимо, полагает, что Украина недостаточно допрыгалась.

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Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос время от времени делает вполне здравые комментарии относительно того, что происходит на Украине в целом и в зоне боевых действий в частности. Впрочем, паника порой настигает даже самых устойчивых: по мнению Кривоноса, Киеву имеет смысл начать переговоры с американскими и британскими «партнёрами» о возможности размещения на территории Украины принадлежащих этим государствам ядерных боеприпасов.

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По мнению генерала, Британия, США и Франция как три западных ядерных державы могли бы поступить с Украиной таким же образом, как поступила Россия с Беларусью, разместив на территории последней тактическое ядерное оружие.

Нам, честно говоря, трудно понять, о чём думает Кривонос, но в его столь же красивом, сколь безумном плане есть проблемы. Во-первых, Беларусь и Россия являются государствами-союзниками, у которых, по сути, единое военное управление. Соответственно, размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это меры по увеличению обороноспособности всего союза.

Перед Украиной же у стран коллективного Запада нет абсолютно никаких обязательств: они снабжают Киев оружием исключительно из соображений «ослабления» России, и по этой причине строго-настрого запретили Зеленскому и команде объявлять Москве войну, потому что в таком случае возможность поставлять оружие будет утрачена, исходя из международного права, по которому снабженцы комбатантов являются участниками конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия #ядерное оружие
3
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Alex Z
14:21
Отставной генерал ВСУ предложил разместить на Украине западное ядерное оружие
OgoGoLog
14:19
Откуда такие выводы? Новость то о противоположном как раз говорит.
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OgoGoLog
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Это же "репарации", о которых мечтают с той стороны. Вам жалко?
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Бот_Пригожина_03081
14:09
Бугага! Потом гиглы скажут, что это укроиньское ядерное оружие, по аналогии с ядерным оружием бывшего СССР.
Отставной генерал ВСУ предложил разместить на Украине западное ядерное оружие
АЕV
14:05
Как авто начального уровня хороший вариант, правда есть одно НО и это цена, за лям +- этот хлам мало кто будет брать а 250 тыщ было только на момент выхода.
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АЕV
14:03
Никто этим занимается не будет, для них проще сдать на металл.
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Сергей Анатолич
14:03
Интересно, а этот Кривойнос в отставке где живёт? Не в европе часом? Ну если ему вообще насрать на то, что от этой украины останется.
Отставной генерал ВСУ предложил разместить на Украине западное ядерное оружие
Сослан Сакмайдиков
14:03
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Eppius
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