Генерал, видимо, полагает, что Украина недостаточно допрыгалась.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос время от времени делает вполне здравые комментарии относительно того, что происходит на Украине в целом и в зоне боевых действий в частности. Впрочем, паника порой настигает даже самых устойчивых: по мнению Кривоноса, Киеву имеет смысл начать переговоры с американскими и британскими «партнёрами» о возможности размещения на территории Украины принадлежащих этим государствам ядерных боеприпасов.

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По мнению генерала, Британия, США и Франция как три западных ядерных державы могли бы поступить с Украиной таким же образом, как поступила Россия с Беларусью, разместив на территории последней тактическое ядерное оружие.

Нам, честно говоря, трудно понять, о чём думает Кривонос, но в его столь же красивом, сколь безумном плане есть проблемы. Во-первых, Беларусь и Россия являются государствами-союзниками, у которых, по сути, единое военное управление. Соответственно, размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это меры по увеличению обороноспособности всего союза.

Перед Украиной же у стран коллективного Запада нет абсолютно никаких обязательств: они снабжают Киев оружием исключительно из соображений «ослабления» России, и по этой причине строго-настрого запретили Зеленскому и команде объявлять Москве войну, потому что в таком случае возможность поставлять оружие будет утрачена, исходя из международного права, по которому снабженцы комбатантов являются участниками конфликта.