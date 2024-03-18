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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Румынии началось возведение крупнейшей европейской базы НАТО — СМИ
Виртуальному суверенитету Румынии можно сказать: «Прощай! Пиши, не забывай!».

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Издание Euronews со ссылкой на румынские средства массовой информации сообщило о том, что в Румынии на фундаменте 57-й авиабазы военно-воздушных сил «Михаил Когэлничану» будет создана гигантская база Североатлантического альянса, которая станет крупнейшей во всей Европе.

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Согласно имеющимся у СМИ сведениям, данная база будет строиться и разворачиваться на протяжении примерно полутора десятков лет и войдёт в строй к 2040 году. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро, и после его завершения база будет занимать площадь порядка 2,8 тысяч гектаров, а на её территории будет, по сути, создан полноценный город с местами размещения личного состава, внутренними школами, детскими садами, больницей, кинотеатром, магазинами, учреждениями общепита и так далее. По плану проекта, город-база должен будет разместить на своей территории десять тысяч военнослужащих Североатлантического альянса, их семьи, а также обслуживающий саму базу персонал.

Трудно понять, на что проектировщики этой базы рассчитывают. Возможно, на распил денег, который не чужд ни одному государству на планете. Ведь, в конце концов, до 2040 года нужно ещё дожить: в масштабах ныне разворачивающихся глобальных геополитических изменений это целая вечность, и неизвестно, будет ли к тому моменту вообще существовать НАТО как военный блок. В наше время, да ещё и имея огромный вал нерешаемых экономических проблем, загадывать на шестнадцать лет вперёд — это надо либо жить в своей вымышленной реальности, либо преследовать совсем иную цель. Какую — мы указали в первом и втором предложениях этого абзаца.

Ясно одно: суверенитета у Румынии от размещения на своей территории натовских военных баз отнюдь не прибавится. Что такое, когда на твоей территории размещены чужие войска, Румынии может рассказать Германия. Если захочет.

#политика #нато #румыния
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