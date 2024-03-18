Почему хоть кого-то на Западе это должно волновать, в Белом доме по-прежнему внятно сформулировать не могут.

Действующая администрация Белого дома, которая до точки невозврата вписалась в украинский конфликт на стороне Киева и, как было очевидно с самого начала всем, но только не представителям этой администрации, изначально поставила не на ту лошадь, вынуждена продолжать делать всё возможное, чтобы хоть как-то напичкать эту «лошадь» стимуляторами и подключить её к системе искусственного жизнеобеспечения. Вот представитель Белого дома в лице координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в очередной раз отметил тяжёлое положение дел в зоне украинского конфликта со стороны ВСУ.

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По словам Кирби, затягивание Конгрессом США выделения Украине пакета долгосрочной «помощи» приводит к тому, что вооружённые силы Украины, столкнувшиеся со снарядным голодом и в целом дефицитом вооружений, вынуждены отступать на вторую, а то и на третью линию обороны.

О каких-таких второй и третьей линиях обороны ВСУ говорит господин Кирби, понятно, по всей видимости, только ему: в реальности они ещё толком не существуют, поскольку киевское военно-политическое руководство, состоящее из дилетантов, поставило всё на прошлогоднее так называемое контрнаступление, и создавать план «Б» там, по большому счёту, начали только в декабре минувшего года.

Точно также непонятно, почему гипотетическое выделение Конгрессом заявленных средств каким-то образом решит сложившуюся для ВСУ катастрофическую ситуацию. Необходимо отдавать себе отчёт в том, что застрявший в Палате представителей законопроект о выделении пакета «помощи» Украине подразумевает финансирование американского военно-промышленного комплекса для производства новых вооружений в том числе взамен отправляемых Киеву. Военно-производственные мощности в США так и не масштабированы, значительно нарастить выпуск соответствующей продукции Град на холме не в состоянии, равно как и поставить оружие в сжатые сроки. А бесконечного количества времени у Украины, как вы понимаете, нет.