Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом: из-за снарядного голода ВСУ отступают на «вторую и третью» линии обороны
Почему хоть кого-то на Западе это должно волновать, в Белом доме по-прежнему внятно сформулировать не могут.

реклама

Действующая администрация Белого дома, которая до точки невозврата вписалась в украинский конфликт на стороне Киева и, как было очевидно с самого начала всем, но только не представителям этой администрации, изначально поставила не на ту лошадь, вынуждена продолжать делать всё возможное, чтобы хоть как-то напичкать эту «лошадь» стимуляторами и подключить её к системе искусственного жизнеобеспечения. Вот представитель Белого дома в лице координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в очередной раз отметил тяжёлое положение дел в зоне украинского конфликта со стороны ВСУ.

реклама

По словам Кирби, затягивание Конгрессом США выделения Украине пакета долгосрочной «помощи» приводит к тому, что вооружённые силы Украины, столкнувшиеся со снарядным голодом и в целом дефицитом вооружений, вынуждены отступать на вторую, а то и на третью линию обороны.

О каких-таких второй и третьей линиях обороны ВСУ говорит господин Кирби, понятно, по всей видимости, только ему: в реальности они ещё толком не существуют, поскольку киевское военно-политическое руководство, состоящее из дилетантов, поставило всё на прошлогоднее так называемое контрнаступление, и создавать план «Б» там, по большому счёту, начали только в декабре минувшего года.

Точно также непонятно, почему гипотетическое выделение Конгрессом заявленных средств каким-то образом решит сложившуюся для ВСУ катастрофическую ситуацию. Необходимо отдавать себе отчёт в том, что застрявший в Палате представителей законопроект о выделении пакета «помощи» Украине подразумевает финансирование американского военно-промышленного комплекса для производства новых вооружений в том числе взамен отправляемых Киеву. Военно-производственные мощности в США так и не масштабированы, значительно нарастить выпуск соответствующей продукции Град на холме не в состоянии, равно как и поставить оружие в сжатые сроки. А бесконечного количества времени у Украины, как вы понимаете, нет.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
3
Показать комментарии (3)
Видео: Су-34 сбрасывают авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
54
В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
5
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
49
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
5
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
1
Филиппины разворачивают в 150 км от Тайваня российско-индийские ракеты с дальностью поражения 900 км
2
У Китая есть стратегический план, и он работает - сообщает АTG
1
Military Watch: Россия не отступит от своей позиции по Украине
+

Сейчас обсуждают

Eaeц
11:48
Теперь они будут до своей столицы Украины Вашингтона отступать. Кирби приготовиться.
Белый дом: из-за снарядного голода ВСУ отступают на «вторую и третью» линии обороны
Павел Кандеев
11:48
Неправда nvidia и с AMD отлично работает
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
Мохнатый
11:46
Если есть желание чтобы Россия пала достаточно всего лишь одного дрона за 100$ на кабинет Путина в Кремле... И всё... Нет Путина - нет России. А все эти мега-пушки это понты...
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
Александр Трубин
11:46
Отсюда вывод. Нормальному продукту реклама не нужна. С другой стороны клоуны из каждого утюга пиарящие AMD и поливающие грязью intel говорят о многом.
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
Levs05
11:44
Больше часа этой шляпы не смог осилить
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
Eaeц
11:42
Автор не разбирается в железе. Он недавно ставил себе новый кулер, так он первоначально установил башню не сняв с подошвы защитную плёнку - и как он написал "потом я прочитал инструкцию и понял что на...
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
Александр Шипулин
11:40
А как у нас обстоят дела с трепачами? Абсолютно всё выбалтывается потенциальным противникам и конкурентам в производстве ВПК. Даже удивительно, Президент и его свита из ГБ, казалось бы... Но нет, вра...
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
Павел Кандеев
11:38
Они обсераются в лёгкую из-за избыточного потребления и тепло отвода
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
Allexa
11:38
Да ты просто умнейший чел, попробуй ка на такой высоте полетать без кислородной маски.
Видео: Су-34 сбрасывают авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции
Eppius
11:36
После Авдеевки где они конкретно отступают? А на наши границы рядом с Белгородом умудряются еще и атаковать.
Белый дом: из-за снарядного голода ВСУ отступают на «вторую и третью» линии обороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем